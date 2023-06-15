На фоне украинского наступления в Брюсселе проходит встреча глав оборонных ведомств государств НАТО. По итогам переговоров США, Великобритания, Нидерланды и Дания намерены продолжить работу по отправке в Украину средств ПВО, включая сотни ракет. Параллельно Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины, в которой, среди прочего, содержится пункт с призывом к НАТО начать процесс принятия Украины в альянс сразу после завершения войны.

Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины. В документе содержится пункт с призывом к НАТО начать процесс принятия Украины в альянс после завершения войны и провести его в максимально сжатые сроки. Что же касается сегодняшней ситуации, то европейские законодатели настаивают: до обретения Киевом полноправного членства, ЕС, НАТО и другие партнеры должны совместно с Киевом разработать механизм гарантий безопасности. За резолюцию проголосовали 425 депутатов, 38 голосовали против, 42 – воздержались.

Среди подобных гарантий – военная помощь Украине. На сегодняшней встрече в Брюсселе в формате «Рамштайн» стороны договорились расширить пакет. Среди новшеств - реализация планов по обучению украинских пилотов использованию боевых самолетов F-16. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Когда именно будут приниматься решения, пока говорить рано, но то, что обучение началось, дает нам возможность также решить вопрос поставок самолетов. Когда пилоты будут готовы на них летать».

«Авиационная коалиция» европейских стран заявляла о своей готовности помочь с обучением пилотов и раньше. Это произошло сразу после того, как в мае США, наконец, дали добро на передачу этих современных истребителей Киеву. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, для Украины это знаковое решение, особенно в контексте идущего украинского контрнаступления:

«Сегодня мы получили обещание наших партнеров, что начнется подготовка, и мы вместе начнем строительство этой коалиции истребителей. Мы начнем его с F-16, с Нидерландов и Дании в качестве лидеров, затем присоединятся другие страны».

Украинское контрнаступление – вызов всей западной военной промышленности. По мнению Йенса Столтенберга, война стала битвой на истощение, и союзники Киева должны решить первостепенные вопросы, связанные с производством вооружений и логистикой:

«Украина перешла в контрнаступление. То, что мы видим, это ожесточенные бои. Это еще первые дни, но мы также видим, что украинцы добиваются успехов и что Украина способна освободить оккупированные земли. Это происходит благодаря мужеству, отваге и навыкам украинских солдат. Но это также подчеркивает и демонстрирует, что поддержка, которую союзники по НАТО оказывают Украине уже много-много месяцев, на самом деле имеет значение на поле боя. Мы также рассмотрим, как дальше наращивать производство, потому что с осени прошлого года стало очевидно, что это война на истощение, а война на истощение – это битва логистики».

Первую скрипку в этом вопросе играют США. Министр обороны страны Ллойд Остин призвал союзников удвоить усилия для обеспечения Украины средствами ПВО и боеприпасами, отметив, что Вашингтон принял решение о выделении нового пакета помощи на сумму более чем два миллиарда долларов:

«Прошу, чтобы члены этой контактной группы продолжали усилия, чтобы обеспечить Украину средствами ПВО и боеприпасами, в которых она так остро нуждается для защиты своих граждан. Мы также продолжаем адаптировать наши системы к меняющимся обстоятельствам на местах и меняющимся потребностям украинских вооруженных сил. Украинские войска проявляют выдающуюся храбрость и мастерство. Но борьба Украины – это марафон, а не спринт. Таким образом, мы продолжим предоставлять Украине как средства, необходимые ей в данный момент, так и те, которые в долгосрочной перспективе позволят обезопасить себя от российской агрессии. И не заблуждайтесь, мы будем с Украиной в долгосрочной перспективе».

Среди вошедшего в очередной пакет американской помощи – ракеты для ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды и бронетехника.

Но Украине нужно больше оружия. С соответствующей просьбой президент Владимир Зеленский обратился к Швейцарии. Берн придерживается давней политики запрета на передачу оружия швейцарского производства воюющим странам, но Зеленский настаивает на том, чтобы швейцарские законодатели сделали исключение.

В ноябре прошлого года Швейцария ввела дополнительное эмбарго на поставки вооружений Украине и России. Впрочем, этот шаг вызвал широкие дебаты в политических кругах страны. Часть истеблишмента призвала прислушаться к опасениям европейский соседей и пересмотреть традицию нейтралитета. 7 июня Совет кантонов – верхняя палата парламента Швейцарии – одобрил поправку к закону, разрешающую реэкспорт оружия в Украину, но, как было указано в официальном заявлении, на определенных условиях. Что это за условия – пока не сообщается. Согласование этих условий обеими палатами парламента, как сообщается, станет следующим этапом. И если разрешение на реэкспорт вооружений будет согласовано, это станет первым отступлением Швейцарии от ее более чем вековой политики нейтралитета.

Пока же Киев может рассчитывать на присоединение к оружейной коалиции Японии. По данным американской газеты Wall Street Journal, Токио может начать поставки артиллерийских снарядов США, а затем они уже будут направляться в Украину. Как утверждает пресса, соответствующие переговоры уже ведутся. Примечательно, что

прямые поставки вооружений воюющим сторонам, а также поставки через третьи страны запрещены японским законодательством. После Второй мировой войны страна объявила о демилитаризации и своем неучастии в любых последующих конфликтах. Переговоры о поставках снарядов ведутся на основании соглашения 2016 года, которое позволяет Японии и США обмениваться боеприпасами в рамках давнего альянса стран в сфере безопасности. Несмотря на то, что в войне России и Украины японские власти поддержали позицию Запада и подключились к антироссийским санкциям, в вопросах военной помощи Киеву Токио вынужден искать обходные пути.

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