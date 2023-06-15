Медиа-клуб «Апсны.Иахьа» пишет, что с 15 мая водительских удостоверений лишены 239 человек, они также подвергнуты административному штрафу размером 30 тысяч рублей каждый. Об этом в интервью изданию сообщил временно исполняющий обязанности начальника УГАИ МВД Лоу Инал-ипа.

Напомним, что 23 марта 2023 года парламент РА принял закон о внесении ряда изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения. Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения влечет за собой административный арест на 15 суток с лишением права управления автомобилем сроком на один год.

«Если же транспортным средством управляет лицо, уже лишенное прав, но не пребывающее в состоянии опьянения, то оно подлежит административному аресту на пять суток, а срок лишения права также продлевается на один год. Можно отметить, что число водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения, снижается. Наши граждане, те, кто проинформирован, приняли данную меру и соблюдают ее», – уточнил Лоу Инал-ипа.

Telegram-канал общественной организации «Хара Хакалак» («Наш город») публикует мнение заведующей отделом естественной истории в Абхазском государственном музее Таисии Алания о сохранении исторического облика Сухума. Она отметила, что Сухум каждый день теряет свое очарование, которым он отличался благодаря маленьким уютным строениям в 1-2 этажа.

Мы потеряли уже очень много исторических объектов, а ведь восстанавливать можно и нужно было, даже разрушенные войной, особенно если сохранились фасады

«Они не закрывали панораму и не «оттягивали» на себя все внимание, оставаясь частью прекрасной архитектурной композиции старого Сухума. Мы потеряли уже очень много исторических объектов, а ведь восстанавливать можно и нужно было, даже разрушенные войной, особенно если сохранились фасады. Думаю, что срочно необходимо утвердить границы исторического центра. Не вносить в эту часть ничего нового, поддерживать, реставрировать старые строения. До сих пор жильцы домов, которые состоят в списке охраняемых, не подписывают охранные обязательства. Я долго не бывала (так сложилось) в той части города, где идет стройка на ул. Когония, а когда увидела – ужаснулась. Как можно было туда втиснуться? И посольство, я считаю, тоже не на месте. Теперь гостиница «Россия» потерялась среди этих монстров. Конечно, я против высоток, этой и других в черте Старого города!» – отметила Таисия Алания.

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Агентство социальной информации «Апсны» пишет, что 14 июня уже 17 лет по инициативе ВОЗ отмечают Всемирный день донора крови. По статистике ВОЗ, на тысячу человек требуется 30-40 доноров, в Абхазии эта цифра не превышает 15.

Мы потеряли уже очень много исторических объектов, а ведь восстанавливать можно и нужно было, даже разрушенные войной, особенно если сохранились фасады

«Для Абхазии при нашей численности населения мы должны получать в год до 5000 доз крови, но фактически эта цифра ниже в пять раз. С 2000 года в Абхазии работает Центральный банк крови при Республиканской больнице в Сухуме. В свое время при поддержке МККК и «Врачей без границ» были созданы районные пункты переливания крови, организованные на хорошем уровне. Ведется база данных доноров крови, в том числе по редким группам крови. Но количество заготавливаемой крови недостаточное. Люди в большинстве случаев сдают кровь, когда она экстренно необходима их родным», – пишет агентство.

Улучшить ситуацию в этой сфере призван закон «О донорстве крови и ее компонентов», принятый парламентом в 2021 году. Автор законопроекта, юрист парламента Адица Цикутания рассказала изданию, что закон предусматривает возможность донорам сдавать кровь на возмездной основе.

«В законе предусмотрено награждение грамотой «Почетный донор», которое также предусматривает единовременное денежное вознаграждение. Звание дается донорам, сдавшим кровь более 40 раз. В день сдачи крови донор должен быть обеспечен бесплатным питанием за счет организации, которая забирает кровь. В день сдачи крови донор освобождается от работы с сохранением зарплаты, студенты - от учебы и военнослужащие – от несения службы», – сказала Адица Цикутания. Закон определяет создание единой базы донорской крови для обеспечения контроля в этой сфере.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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