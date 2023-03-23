На заседании парламента Абхазии сегодня установили критерии для кандидата в председатели Национального банка, смягчили ответственность за употребление легких наркотиков, но ужесточили наказание за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Сегодня же депутаты в первом чтении рассмотрели поправки в закон о правовом положении иностранных граждан.

В закон «О Национальном банке Республики Абхазия» депутаты добавили критерии для кандидата на должность председателя, которые отсутствовали ранее. Теперь Нацбанк может возглавить только гражданин Республики Абхазия, имеющий высшее образование, с опытом работы в должности руководителя в банковской сфере не менее трех лет. Председатель банка не может состоять в родственных отношениях с президентом, вице-президентом, спикером парламента и премьер-министром.

В первом чтении депутаты рассмотрели и поправки в закон «О туристической деятельности», которые позволят студентам после окончания соответствующих курсов работать экскурсоводами.

Депутат Дмитрий Маршания представил коллегам поправки в статью 45 Кодекса об административных правонарушениях. Их цель – смягчить наказание за употребление легкого наркотика каннабиса. Их парламентарии приняли во втором и окончательном чтении:

«У нас в законодательстве нигде нет разграничения на тяжелые и легкие виды наркотиков. И часто сотрудники используют это как заработок. Поэтому за употребление каннабиса мы посчитали, что можно заключить под стражу на трое суток в первый раз и за повторное употребление в течение года – на десять суток. И нельзя привлекать повторно в течение пятнадцати суток. Если человек отбыл наказание, отсидел трое суток, должно пройти не менее 15 дней, чтобы из организма это все вышло, чтобы повторно за одно и то же нарушение мы не привлекали. Если коротко, мера наказания была 15 суток в первый раз и 30 суток повторно, сейчас у нас трое суток, в случае повторного задержания в течение года – 10 суток. Это касается только каннабиса, других видов наркотиков это не касается. В случае если идет замена административного ареста на штраф, то мы сократили штраф. Было 700 МРОТ, стало 200 МРОТ, в рублях это было 42 тысячи, стало 12 тысяч».

Депутаты долго обсуждали поправки в законодательные акты в части усиления ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения. Они касались управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Законопроект представлял Даут Хутаба. Штрафы за нарушение ПДД не менялись в Абхазии почти десять лет. Теперь предлагается их увеличить с 12 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, сказал он. Депутат Кан Кварчия предупредил коллег о том, что соответственно в 150 раз вырастет сумма взятки, которую будут брать сотрудники ГАИ. Администрация президента предлагала увеличить сумму штрафа до 48 тысяч рублей.

Депутат Беслан Эмурхба призвал коллег принять максимальную сумму штрафа и не ссылаться на коррупцию в ГАИ:

«Мы начали просто торговаться. Какой консенсус может быть, когда у нас с нового года пять-семь трупов на дороге из-за вождения в нетрезвом состоянии. Мы сегодня кому должны дать шанс, потенциальным убийцам? Двадцать тысяч, тридцать тысяч, четырнадцать тысяч, двенадцать тысяч, я полностью согласен с решением администрации президента по сумме штрафа в 48 тысяч рублей, 800 МРОТ. Давайте мы примем данный закон именно в этом виде, чтобы мы посмотрели в течение одного года, что нам покажет статистика. А то, что вы говорите, что касается сотрудников ГАИ, ну давайте тогда их расформируем. Уже достало это слышать: коррупция, коррупция, коррупция, давайте выведите одного сотрудника ГАИ и покажите, что вот он – коррупционер! Но никто этого не делает. Мы просто говорить можем, а по факту давайте до суда доведем одного человека».

Несмотря на разногласия, за поправки проголосовали. Теперь за вождение в нетрезвом состоянии в первый раз грозит штраф в размере 500 МРОТ (30 тысяч рублей) и лишение водительских прав на полгода. При повторном нарушении – арест на 15 суток, штраф в размере 800 МРОТ (48 тысяч рублей) и лишение прав на один год. Допустимое содержание алкоголя в крови – 0,3 промилле.

У присутствовавшего на заседании и.о. председателя Контрольной палаты Заура Отырба спросили о результатах проверки ГАИ, которую проводило ведомство. Он ответил, что на документ наложен гриф «для служебного пользования», поэтому разглашать информацию нельзя.

В первом чтении депутаты приняли поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия». Суть изменения пояснил депутат Даут Хутаба:

«По действующему на сегодняшний день закону «О правовом положении иностранных граждан» на территориальные органы МВД возлагалась выдача видов на жительство. Но возлагалась она до 21 декабря 2022 года. Предполагалось, что затем миграционная служба будет заниматься этим вопросом. Но и на сегодняшний день они не готовы и попросили продлить этот срок, потому что иначе у нас никто не сможет выдавать виды на жительство. Вот, в частности, они обратились по этому поводу, и мы решили их поддержать. Мы решили продлить срок пока в первом чтении, а потом внесем поправки».

Предполагалось продлить срок до 2027 года, но не все депутаты с этим согласились. Было предложено провести расширенное заседание комитета парламента, пригласить миграционную службу и разобраться в том, какие проблемы мешают службе выдавать виды на жительство.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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