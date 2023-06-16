На днях внимание читающей публики в Абхазии было привлечено к двум чрезвычайным происшествиям. Между ними, казалось бы, мало общего, но объединяет их странность и загадочность на данный момент того, что случилось.

Водолазы ГИМС – главной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии – и сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры весь день вчера, 15 июня, занимались поискали россиянина Сергея Пройдина в водах реки Псоу. Как сообщает пресс-служба МЧС, Пройдин бросился в реку на глазах у сотрудников абхазской милиции примерно в 8 часов утра, они и вызвали спасателей. К поискам подключились российские пограничники, они задействовали береговой катер, но за весь день Пройдина так и не нашли.

Информацию о ЧП сопровождала видеозапись о поисках россиянина с мостом через пограничную реку на заднем плане. Эти поиски продолжились сегодня по обеим сторонам реки как абхазской, так и российской стороной.

Интернет-комментаторы обсуждали возможные мотивы совершенного Пройдиным и высказывали предположения, что он все же разделся перед прыжком и оставил одежду с документами на берегу, благодаря чему правоохранители и установили его имя.

Но гораздо больше в абхазском обществе в эти дни обсуждали трагедию, произошедшую в минувшее воскресенье в селе Гуп Очамчырского района. Позавчера, в среду, пресс-служба Генпрокуратуры РА распространила такое сообщение:

«Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело в отношении Делба И.Д. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.99 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту убийства Делба Джамала Додиевича. Органом предварительного расследования установлено, что 11 июня 2023 года, примерно в 00 часов 30 минут, в селе Гуп Очамчырского района Делба Инал Джамалович, 2006 года рождения, с целью умышленного убийства из гладкоствольного охотничьего ружья неустановленного калибра с близкого расстояния произвел один выстрел в жизненно важный орган Делба Джамала Додиевича, 1972 года рождения. В результате чего Делба Д.Д. от полученного ранения скончался на месте. 11 июня 2023 года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан Делба Инал Джамалович, который направлен для содержания в ИВС ОВД по Очамчырскому району. 12 июня 2023 года в Очамчырский районный суд органом предварительного расследования направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Делба И.Д.».

Отцеубийство – это, конечно, ужасное преступление. Судя по сообщению прокуратуры, оно в данном случае могло произойти на бытовой почве. Но еще накануне в абхазском сегменте соцсетей внимание многих пользователей привлек видеоролик, где молодой парень, не называя имен и места трагедии, говорил о том, что известная интернет-игра «Синий кит» привела не к самоубийству, как это обычно бывает ребенка или подростка, а к убийству им члена семьи… Он в очередной раз предостерегал всех о том, что надо ограничивать пользование детей гаджетами, ибо оно может, в частности, втянуть их в такие опасные игры.

Напомним, что «Эхо Кавказа» в последние годы не раз обращалось к теме «Синего кита» и случаям в Абхазии, с которыми она связывалась многими в обществе. Напомним: «Синий кит» (а также «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Море китов», «Млечный путь», «U19», «F57» и другие названия) – российская городская легенда о существовании в социальных сетях некой игры, в которую играют дети и подростки и финальной целью которой является совершение самоубийства. Информация о существовании такой игры была опубликована в «Новой газете» 16 мая 2016 года в статье «Группы смерти», широко растиражирована СМИ и стала причиной паники среди населения России. Факт существования данной игры не подтвержден до сих пор.

Прокуратура в Абхазии занималась расследованием случая, когда гагрская школьница не так давно погибла под колесами поезда, но впоследствии на одной из пресс-конференций было сообщено, что доказательств связи между ее гибелью и игрой «Синий кит» правоохранителями не найдено.

Что касается трагедии в Гупе, то довелось слышать слухи, что у обвиняемого была попытка покушения на другого члена семьи, что однажды его нашли в Сочи на берегу моря в бессознательном состоянии… Но имеет ли это отношение к пресловутому «Синему киту»? Кстати, кто-то даже высказал предположение: а может, и Сергей Пройдин тоже играл в эту игру? Хотя он-то, очевидно, взрослый человек…

Сегодня мы поговорили с общественно-политическим деятелем и прозаиком, обладателем почетного диплома Международной литературной премии имени Фазиля Искандера Астамуром Какалия. Прежде всего, он призвал всех воздерживаться от распространения каких-либо версий, ибо при дефиците достоверной информации шансов на ошибочность суждений очень много. Что касается игры «Синий кит», то, возможно, разговоры о ней возникают тогда, когда просто мы имеем дело с хрупкой, неустойчивой детской и подростковой психикой, да и просто отклонениями в психике, которые известны сотни и тысячи лет. Какалия говорит:

«Как эта игра может вообще влиять, насколько человек должен быть подвержен деструктивному влиянию, чтобы вот так вот… Хотя, вы знаете, это, наверное, новый вид информационной операции, когда людей дезориентируют во времени, пространстве, установках… И если это планомерно идет, то человек, неустойчивый в воззрениях, может быть подвержен этому тоже.

– Ну, а те, которые эту игру затевают, ведут, они садисты, скорее всего, раз получают удовольствие от выполнения таких приказов, от того, что доводят людей…

– Да, это моральная патология. И есть люди, подверженные их воздействию. Это вот как бы сказать… Если организм абсолютно здоров, и, наоборот, если ослабленный организм, неустойчивый, то такое влияние может подкосить».

В общем, высказал он мысль, родителям и педагогам лучше переоценить, чем недооценить вероятность вовлечения детей в эти опасные игры.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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