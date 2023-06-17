Плакаты не повод для ареста – Народный защитник Грузии предупредил суд

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани обратился к Тбилисскому городскому суду в связи с производством в отношении участников митинга 2 июня. Признание задержанных у парламента граждан нарушителями закона «приведет к необоснованному вмешательству в свободу собраний и выражения мнений, гарантированной Конституцией Грузии», считает омбудсмен.

Речь идет о задержаниях за плакаты участников мирной оппозиционной акции. Особое раздражение полиции в тот вечер вызвала интерпретация имени Ираклий, которое носят и премьер-министр и лидер правящей партии. В какой-то момент полицейские стали реагировать даже на пустые листы бумаги, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Анализ материалов ясно показал, что действия участников митинга носили совершенно ненасильственный характер», – указывает Народный защитник и ссылается на заключение «друзей суда» (Amicus Curiae).

Омбудсмен предупреждает, что в данном случае речь идет о неоправданном вмешательстве в свободу собраний и мирный протест не может квалифицироваться как нарушение закона.

«Совершенно недопустимо вмешательство сотрудников правоохранительных органов в ход собрания только из-за выбранного ими стиля мирного выражения протеста», – говорится в заявлении.

На данном этапе заявление Народного защитника касается пятерых задержанных, но аппарат омбудсмена продолжает изучение материалов по всем остальным делам.