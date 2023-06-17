Леван Иоселиани осудил нападение на Зураба Джапаридзе

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани осудил нападение на находящихся в лагере «Института индивидуальной свободы» в Боржоми, в том числе на детей, и на Зураба Джапаридзе, направлявшегося в лагерь. Об этом говорится в заявлении правозащитника.

Омбудсмен призвал сотрудников правоохранительных органов незамедлительно отреагировать на инцидент с тем, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность лиц, находящихся в лагере, в том числе несовершеннолетних, осуществить все предусмотренные законом меры, провести эффективное расследование по каждому факту правонарушения, пишет Общественный вещатель Грузии.

По сообщению пресс-службы «Гирчи - больше свободы», около 60 неизвестных пришли к гостинице в Боржоми, где должен был проходить партийный тренинг, и начали забрасывать ее камнями. Кроме того, лидер партии Зураб Джапаридзе написал в социальной сети, что неизвестные угрожают молодым людям.

Перед этим, по данным партии, физическому насилию по дороге из Тбилиси в Боржоми подвергся сам лидер партии Зураб Джапаридзе.