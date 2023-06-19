Ереван и Баку вновь обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня

В Минобороны Армении заявили, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана 19 июня вновь открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по металлургическому заводу, строящемуся в селе Ерасх.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли «азербайджанские позиции, расположенные в направлении населенного пункта Хайдарабад Сардаракского района Нахичевана».

19 июня утром Ереван также сообщил, что азербайджанская сторона ночью обстреляла армянские позиции в направлении Сотка и Ерасха из стрелкового оружия различного калибра. Баку «категорически» опроверг сообщение Еревана.

Как пишет Радио Азатутюн, на прошлой неделе двое граждан Индии получили ранения в результате обстрела строящегося завода в Ерасхе. В связи с обстрелами на месте побывала наблюдательная миссия Евросоюза, а также аккредитованные в Армении послы и военные атташе около 40 стран. Госдеп США выразил обеспокоенность обстрелом завода, строящегося с участием американского капитала.