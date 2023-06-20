Комитет парламента самопровозглашенной республики Абхазия по аграрной политике, природным ресурсам и экологии выступил против изменения территории национального парка «Кодорское ущелье».

По информации агентства «Апсныпресс», тему обсудили на заседании комитета 19 июня. Ранее, 8 февраля абхазский Кабмин принял постановление, которое предусматривает уменьшение территории парка более чем на 16 тысяч гектаров – «в связи с наличием на данной территории деловой древесины и проживающего там издавна населения».

Председатель парламентского комитета Тимур Бейя заявил, что лесозаготовительная деятельность на территории национального парка недопустима. Он также считает необходимым полностью отменить лесозаготовительную деятельность в Абхазии с целью сохранения лесов для будущих поколений, защиты экологии и охраны окружающей среды.

Бейя выступил за принятие нормативно-правовых актов о придании лесным территориям в Абхазии статуса особо охраняемых природных территорий.

По итогам обсуждения комитет принял решение вынести постановление Кабмина на следующее заседание сессии парламента. Профильный парламентский комитет выступил с рекомендацией не утверждать этот документ.

Напомним, что Кодорское ущелье перешло под контроль абхазских властей и российских военных после августовской войны 2008 года.