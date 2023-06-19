На днях бурное обсуждение в абхазском обществе вызвала информация о том, что Абхазия и Россия на полях ПМЭФ -2023, то есть Петербургского международного экономического форума 14-17 июня, подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Сухумского аэропорта.

Со стороны России документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, со стороны Абхазии – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Соглашение было разработано Минэкономразвития России в целях возобновления авиасообщения с Абхазией. Восстановлением воздушной гавани займется российская компания.

Как сообщается на сайте Минэкономразвития РФ, восстановление Сухумского аэропорта будет осуществляться в два этапа, за счет частного инвестора, без привлечения средств из федерального бюджета. По предварительной оценке Минтранса России, Росавиации и потенциального инвестора, стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей. На первом этапе запланирована реконструкция 2,4 из 3,6 км взлетно-посадочной полосы, что позволит аэропорту принимать пассажирские самолеты типа SSJ-100, МС-21 и грузовые ИЛ-76. Ожидается, что годовой объем перевозок на первом этапе реконструкции составит 375,8 тысяч пассажиров. Второй этап восстановительных работ начнется по достижении отметки в 1 млн пассажиров в год. В случае своевременной реализации проекта возобновление деятельности аэропорта планируется в четвертом квартале 2024 года.

Ожидается, что общий объем пассажирских перевозок нового аэропорта составит порядка 1,2 млн пассажиров в год.

Надо сказать, что на протяжении уже многих лет во времена президентства Сергея Багапша, Александра Анкваба, Рауля Хаджимба эта тема время от времени оказывалась в центре общественного внимания. Споров тогда, собственно, не было, все были обеими руками «за», другое дело, что разные люди относились к очередным новостям на эту тему с разной долей восторгов и скепсиса. Всех эпизодов не упомнишь, но для примера приведу такой. 26 июля 2019 г. решением кабинета министров Республики Абхазия Международному аэропорту «Сухум» имени В. Г. Ардзинба и воздушному пространству Республики Абхазия по согласованию с российской стороной был присвоен международный четырехбуквенный код «URAS» с последующим внесением в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP). Первая буква присутствует в кодах аэропортов постсоветского пространства, вторая обозначает город Ростов-на-Дону, где авиадиспетчерская служба контролирует все проходящие через регион авиалинии, третья – Абхазию, четвертая – Сухум. Сколько, помнится, было тогда энтузиазма! Но присвоили – а дальше что?

Отличие нынешнего обсуждения от тех, предыдущих, состоит в том, что оно проходит в контексте трехлетних уже обвинений нынешней политической оппозиции в адрес действующей власти в распродаже стратегических объектов страны. А Сухумский аэропорт, который не могут реанимировать уже почти три десятилетия, можно назвать, пожалуй, крупнейшим таким заброшенным объектом. Вот несколько типичных интернет-комментариев:

«Единственный аэропорт Абхазии отдали в частную собственность!!! И мы будем молчать?»;

«После допущенных ранее грубых ошибок можно им вообще доверять?!»;

«Меня это абсолютно не радует. Что за кабальные соглашения все время подписываются. Это было и при предыдущих властях. Очень жаль»;

«Все страны ищут инвесторов, а мы против всех. Свои не хотят вкладываться и другим не дают»;

«В открытии аэропорта есть много плюсов. Даже если в частных руках, зачем так все в плачевном виде представлять?»

А вот несколько фрагментов из интернет-публикации, которой откликнулся москвич, координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский:

«…Как эти люди вообще себе представляют решение вопроса с сухумским аэропортом? Как, к примеру, собирался запускать аэропорт Рауль Джумкович Хаджимба (чьи сторонники громче всех и возмущаются заранее), который тоже обещал в ближайшие год-два открытие авиасообщения, начиная с 2014 года? Вряд ли он рассчитывал, что прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно отстроит находящийся в плачевном состоянии убыточный объект. Впрочем, может быть, и рассчитывал, раз все переговоры с инвесторами закончились безрезультатно».

А вот один из комментариев под ником к публикации Базилевского:

«Подписаний соглашений на форуме происходят тысячи... реализуются единицы. Неоднократно участвовал в работе форума и точно могу сказать, что без «железобетонных» гарантий никто вкладываться не будет... На мой взгляд – «политические» движения... как с одной стороны, так и с другой».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с экономистом Ахрой Аристава, чтобы он поделился своим мнением о соглашении и ситуации с аэропортом. Вот что он сказал:

«Как его комментировать пока? Надо же прочитать, что там написано. Посмотреть, какие там условия. Может, нормальные условия для Абхазии, может, ненормальные».

Но чувствовалось, что у Ахры – большие сомнения в том, что эти условия устроят Абхазию и абхазское общество. Он говорит:

«Абхазия должна научиться собирать налоги, провести реформы и обеспечивать прозрачность. Когда вот это все научимся делать, у нас появятся деньги. Хотя бы, чтобы создавать… Помните, такая тема модная была – частно-государственное партнерство? Заур Иванович Шалашаа, академик наш, – большой сторонник этого института. Когда ты вкладываешь свои деньги, деньги абхазские – и инвестора легче привлечь, и условия более выгодные для Абхазии, легче обеспечить защиту интересов своего народа. А когда у тебя денег нет, любой иностранец-инвестор будет действовать в свою пользу и выкручивать руки, особенно при наличии необоснованных льгот. А льготы – это что, подарок бизнесу от народа. Там была фраза «особый инвестиционный режим». Я не знаю, что это такое, в законодательстве у нас нет никаких особых режимов. Скорее всего, будут, наверное, опять пытаться обращаться к депутатам, ибо налоговые вопросы – компетенция парламента. У меня большие сомнения. Депутаты один раз уже отказали, если помните, в декабре пошлого года. Обращалась администрация президента. И логика депутатов правильная: надо наполнять бюджет, а не льготы раздавать. Льгота, это давно уже признано в мире, не является основным фактором привлечения инвестиций. Это все миф».

У Ахры Аристава есть убежденность, что Абхазия может найти внутренние резервы на поэтапное восстановление аэропорта:

«За прошлый год – есть отчетность Национального банка – денежный оборот в Абхазии стремительно увеличивается, а налоги мы в таком режиме собрать не можем. Не получается. И, кстати, тоже комментировала эту ситуацию Хатуна Шат-ипа, кандидат экономических наук, что доля теневой экономики у нас резко выросла за эти пару лет. Если у нас денежный оборот достиг 123 миллиардов рублей в год, то мы по минимуму должны собирать до 12 миллиардов рублей собственных доходов. Но мы их не собираем. А это и в аэропорт можно было 3-4 миллиарда. Там же не сразу большие деньги. В один год – одна сумма, в следующий год – другая. Вот так. И на энергетику хватало бы».

Что касается нередко звучащего мнения, что аэропорт в Сухуме в сегодняшних условиях не может работать рентабельно из-за недостаточности пассажиропотока, то тут он снова упомянул поэтапность. Чем больше будет прибывать в Абхазию с помощью аэропорта туристов, тем больше будет расти емкость туристического рынка и, следовательно, возрастать и пассажиропоток. Из Москвы, Петербурга, Самары, Новосибирска…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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