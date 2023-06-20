Обзор грузинской прессы

«3 инцидента за один день – существует ли угроза гражданского противостояния?» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Издание поинтересовалось мнением политологов о том, могут ли последние нападения на представителей оппозиции и их единомышленников положить начало более масштабному всплеску насилия. Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что причиной инцидентов стала «переполненная чаша терпения» групп с разными политическими взглядами в отношении друг друга:

«Мы видели междоусобицы и гражданские войны, это означает, что есть две одинаково большие части общества, нетерпимые друг к другу. Я думаю, что нынешние столкновения не достигнут такого уровня по многим причинам. Хотя бы потому, что конфликт большого масштаба, подобный тому, который не раз происходил в истории Грузии, на данном этапе не нужен никому, всем желательно видеть стабильную страну», – сказал Рамаз Сакварелидзе.

Подобные инциденты в Грузии происходят нередко и учащаются в предвыборный период, говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе:

Власть начинает такие процессы, когда теряет свой рейтинг среди населения и пытается как-то внести в общество элемент страха и растерянности

«Такие противостояния происходили при всех правительствах, после того как власть заходит в тупик, начинаются такие стычки. Обычно с такой интенсивностью инциденты повторяются в предвыборный период, но до голосования еще довольно много времени осталось, потому непонятен такой накал. Могу предположить, что власть начинает такие процессы, когда теряет свой рейтинг среди населения и пытается как-то внести в общество элемент страха и растерянности. Примерно то же происходило и в 2011 году. И сегодня заявляют, что главная заслуга Иванишвили заключалась в том, что он якобы пресек гражданский конфликт… сегодня же Иванишвили сам ведет страну к гражданскому противостоянию, поскольку иначе не может удержать власть», – заключил собеседник «Резонанси».

Судья, вышедшая на пенсию, считает, что при этапировании экс-президента Михаила Саакашвили в глданскую тюрьму с ним обращались бесчеловечно. С Лианой Оркодашвили пообщались журналисты телекомпании «Формула», именно ее уход на пенсию стал причиной отсрочки судебных заседаний по делу «7 ноября». В интервью она призналась, что считает, что такого отношения не заслуживают даже «ужасные преступники»:

«Дело не только в Саакашвили, кто бы ни был на его месте, даже ужасный преступник или убийца, такое обращение я считаю бесчеловечным. По эпизоду этапирования Саакашвили можно было бы возбудить отдельное уголовное дело, он сопротивлялся, однако все равно было видно, что в его отношении, мягко говоря, имело место неподобающее обращение. Я считаю, что этот вопрос должен был быть расследован».

Возникает ощущение несправедливости. Если одного человека можно наказать за что-то, то почему нельзя наказать другого?

На вопрос журналистки Софо Зурабиани, является ли Саакашвили политзаключенным, Лиана Оркодашвили отказалась отвечать, пояснив это тем, что была одной из судей, рассматривавших дело экс-президента. Поговорила она с корреспондентом и о заключении директора телеканала «Мтавари» Ники Гварамия:

«Политзаключенный он или нет, мне трудно сказать, но, насколько я слышала, его обвиняют в основном в использовании служебного автомобиля. С одной стороны, мы можем иметь дело с преступлением, но с другой – много людей, которые, как мы знаем, используют этот автомобиль. Возникает ощущение несправедливости. Если одного человека можно наказать за что-то, то почему нельзя наказать другого?» – сказала Оркодашвили.

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Сегодня в рамках отборочного турнира к Евро-2024 Шотландия примет команду Грузии, пишет информационное интернет-агентство sportall. На предматчевой пресс-конференции тренер шотландцев Стив Кларк сказал:

«Приятно будет выходить под овации на стадионе «Хэмпден Парк», где за нас будут болеть до конца. Мы с нетерпением ждем встречи, надеемся, что продолжим успешную серию… У грузин сильнейшая команда, они проиграли лишь один из последних 15 матчей. У них хорошие игроки, особенно в атаке, поэтому нам нужно хорошо сыграть с ними в обороне».

Пообщался с журналистами и главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль:

Я верю в своих футболистов. Если они хотят играть в большой футбол, чтобы их признала вся Европа, они должны выкладываться на полную

«Я поздравляю Шотландию с тремя победами подряд. Если вы посмотрите последние 10 минут матча против Норвегии, то поймете, что у сборной Шотландии много ресурсов. Но и Грузия обладает не меньшими ресурсами, и мы неоднократно это доказывали неожиданно для многих. Я верю в своих футболистов. Если они хотят играть в большой футбол, чтобы их признала вся Европа, они должны выкладываться на полную. Я надеюсь, что Глазго станет одним из важнейших этапов на этом большом пути», – цитирует Саньоля издание.

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