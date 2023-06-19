К призывам «Национального движения» к оппозиции объединиться в борьбе с «Грузинской мечтой» присоединился основатель партии, экс-президент Михаил Саакашвили. Он заявил, что намерен активно участвовать в грузинской политике, а также участвовать во всех судебных заседаниях по его делам. Впрочем, сегодня последнее намерение исполнить у него не получилось.

«Ну, посмотрим, осмелятся ли они завтра подключить меня к «суду»», – написал накануне третий президент Грузии в соцсети Facebook. И оказался прав, предположив, что такое включение может не состояться. Утром из суда сообщили, что рассмотрение дела «7 ноября» (разгоне акции в 2007 году) отложено, причина – отсутствие одной из судей, рассматривающих это дело, – Лианы Оркодашвили. Она вышла на пенсию, а новый состав судейской коллегии пока не укомплектован.

Для Саакашвили же сегодняшний процесс должен был стать первым за довольно долгий срок, к которому он планировал подключиться по видеосвязи из клиники «Вивамед».

«Сегодня люди увидели бы, что, несмотря на мое тяжелое физическое состояние, они не смогли сломить мой дух и я сильнее, чем когда-либо. Суд отложили на неопределенный срок, как минимум до осени. Это показывает, что русское правительство рухнуло, но битву мы выиграем только с помощью единства и твердой воли. Естественно, сегодняшний пример также доказывает, что я военнопленный Путина и его местных марионеток, хотя даже Путин чаще показывает Навального, чем они меня», – написал в соцсети экс-президент.

Судебные процессы по его делам вот уже несколько месяцев проходят без его участия, причины назывались разные: технические неполадки, состояние здоровья Михаила Саакашвили, а о нескольких заседаниях, по словам защитников бывшего главы государства, в суде и вовсе умолчали. Но три дня назад экс-президент заявил, что планирует впредь принимать участие (по видеосвязи) во всех судебных заседаниях по его делам, насколько ему это позволит здоровье. Саакашвили также сообщил, что собирается активно включиться и в грузинскую политику. По его словам, последней каплей в чаше терпения стал «парад предателей в Верховном совете Аджарии». 15 июня глава правительства АР Аджарии Торнике Рижвадзе в своем докладе Верховному совету назвал войну 2008 года «трусливо проигранной». «Также призываю к объединению все национальные, антироссийские, европейские силы, в том числе, в первую очередь основанную мной партию «Национальное движение», – написал в соцсети Саакашвили.

И сегодня кампания «Национального движения» по привлечению союзников набирает обороты, заявляет председатель партии Леван Хабеишвили:

«Я начал говорить об объединении еще две недели назад, но у некоторых (представителей оппозиции) начались тяжелые истерики по этому поводу. Пусть они лучше думают об определенных союзах, хоть и за пределами «Национального движения». Мы никого никуда не приглашали, мы предложили объединиться вокруг общей стратегии против Бидзины Иванишвили. Если кто-то из оппонентов властей считает, что такая стратегия не нужна, мне кажется, они вовсе не оппозиция. Общая стратегия, сотрудничество и единство очень важны, а остальное – кто какие группы создаст – это их дело. Для нас лишь важно, чтобы они усилились. Что касается «Национального движения», – в ближайшее время вы увидите то большое единство, которое будет вокруг нашей партии».

Однако в части оппозиции не так уж и радушно встретили «приглашение» коллег и новость о возвращении Саакашвили в грузинскую политику, например, в партии «За Грузию» парламентский депутат от этого объединения Михаил Даушвили в интервью журналистам сказал:

«Мы не рассматриваем никакого объединения с «Национальным движением», это даже тяжело представить. Объяснить это легко: если сегодня кто-то и помогает «Мечте» сохранять власть, так это Саакашвили и «Нацдвижение». И своим шагом, на который они пошли несколько дней назад (заявив об активном включении Саакашвили в политику), они помогут «Мечте» перенести все внимание политического пространства на Саакашвили во время предвыборного периода. Будут перекрыты существующие в стране проблемы».

Представители правящей партии тоже скептически смотрят на заявления лидеров «Нацдвижения» об объединении. К примеру, председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе говорит:

«Оппозиция допустила много ошибок, из-за которых столкнулась с главной проблемой – дефицитом поддержки. В условиях этого дефицита у них цель на предстоящих выборах как-то собрать электорат. Конечно, они думают о расширении, хорошим выходом для маленьких партий может быть получение части электората «Национального движения», однако они понимают и то, что из-за этого их собственный электорат откажется их поддерживать. Есть ведь люди, которые разделяют оппозиционные взгляды, но не желают оказаться в рядах «Национального движения».

Комментируют в «Грузинской мечте» и решение Михаила Саакашвили вернуться в активную политику. По мнению председателя партии власти Ираклия Кобахидзе, все указывает на то, что в заключении экс-президент симулировал тяжелое состояние:

«Это от начала и до конца была 600-дневная кампания. Убеждали народ и многих смогли убедить в том, что все эти дни этот человек умирал то от отравления, то от пыток. И вдруг этот человек резко выздоравливает. Естественно, это была симуляция и спекуляция, но они убеждали наших зарубежных партнеров в том, что этот человек умирал».

Не понимает логики Кобахидзе эксперт Центра стратегического анализа Гела Васадзе:

«Понятно, что, находясь в заключении и будучи больным, активно работать невозможно. Но активная работа политика – это может быть просто высказывание своего мнения. Одно заявление в день, на это у него всегда сил хватит. Понятно, что Михаил Саакашвили – фигура символическая, но, с другой стороны, давайте не забывать, что мы говорим о самой популярной оппозиционной силе страны. Не важно, сколько процентов их поддерживает, 15, 10 или 7, – все это популярность не конкретной партии, а конкретно Михаила Саакашвили».

А утверждения власти о симуляции неуместны, говорят родные и сторонники Михаила Саакашвили. О том, что экс-президент находился в тяжелейшем состоянии, неоднократно указывали и местные и зарубежные врачи, напоминают они представителям правящей партии. Между тем клинический директор больницы «Вивамед» Зураб Чхаидзе утверждает, что сегодня «состояние больного стабильное, можно сказать, что наблюдается прогресс».

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