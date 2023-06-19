В течение выходных в Грузии произошло несколько случаев насилия по отношению к оппозиционным политикам и правозащитникам со стороны сторонников действующей власти. Есть пострадавшие. В оппозиции заявляют, что власть идет по пути путинской России. В свою очередь, власть обвинила оппозицию в подготовке революции из-за рубежа.

Нападения на представителей оппозиции началась в субботу. Лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе по дороге в молодежный лагерь в Боржоми, где была запланирована его лекция, получил от неизвестного удар в лицо через окно автомобиля. Нападавший при этом крикнул, что это месть за антицерковные высказывания политика.

Спустя несколько часов в Боржомском ущелье нападению подвергся сам лагерь под названием «Академия либерального образования», который объединяет молодых людей 15-16 лет. Около 50-60 агрессивных молодчиков забросали лагерь камнями и залили красной краской, оскорбляя при этом подростков. Полиции понадобился час, чтобы добраться до места инцидента, подростков пришлось эвакуировать.

Среди нападавших на молодежный лагерь был идентифицирован Вато Шакаришвили, в прошлом один из активных членов молодежного крыла «Грузинской мечты», который в прошлом году основал «Консервативное движение – Грузия прежде всего» и пообещал «покончить с диктатурой либералов». Шакаришвили имеет тесные связи с такими представителями проправительственных кругов, как Георгий Гачечиладзе и Георгий Хаиндрава.

В тот же день группа студентов Тбилисского государственного университета подверглась насильственному нападению на территории вуза, где председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе проводил лекцию. На студентов, которые пытались разместить протестные баннеры за пределами аудитории в ответ на недавние заявления Кобахидзе в адрес молодежи, напали неизвестные. Один из студентов отметил, что они не являются студентами и что их привел Кобахидзе. На видео, распространенном в соцсетях, видно физическое противостояние, в ходе которого одного из студентов столкнули с лестницы. Получившему в результате этого травмы Луке Швелидзе потребовалась госпитализация.

Днем позже Шакаришвили вместе со своей радикальной группировкой попытался сорвать мероприятие, посвященное дню создания организации «Клуба Франклина», в котором принимали участие действующие члены клуба, студенты, политики и представители различных организаций. Как признал политик, его акции являются местью за мартовские события, когда молодежь сорвала принятие российского закона «об иноагентах».

«Никакого насилия не было. Это ложь. Если вы скажете «камень» яйцу 10 раз, оно не станет камнем. У вас нет никаких доказательств того, что имело место какое-либо насильственное действие. Но, в отличие от этого, вы увидите, что эти люди делали 7-8 марта, как они бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью, как они пытались поджечь здание парламента и как те лидеры, которые сейчас приехали сюда, бросили молодежь на произвол судьбы. Мы имеем дело с этими людьми и пришли сюда сказать, что так больше продолжаться не может», – заявил лидер группировки.

По следам событий более 70 неправительственных организаций опубликовали совместное заявление о нападениях на Зураба Джапаридзе, молодежный лагерь и студентов ТГУ в Тбилиси. В заявлении подчеркивается, что три нападения, совершенные за короткий промежуток времени, были, «очевидно, заранее спланированы и организованы. А преследование оппозиционных политиков и населения является визитной карточкой путинского режима в России. Авторы заявления призывают правоохранительные органы немедленно предотвращать преступления на почве ненависти и наказывать виновных по всей строгости закона.

Впрочем, в «Грузинской мечте» не спешат осуждать насильников. По словам генсека партии Кахи Каладзе, управляемые из-за рубежа революционные группировки оппозиции вынашивают планы по свержению власти:

«Человека, который бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейского (8 марта) и пытался сжечь полицейских заживо, поддерживает тот же Джапаридзе, представители того же оппозиционного спектра. Они предпринимают попытку обелить тех, кто бросал «коктейли Молотова», – это прямое поощрение насилия. Также очень плохо, когда такие факты финансово поощряются, и общество должно знать, откуда берутся эти средства. Вместо того чтобы сделать шаг к деполяризации, наоборот, наши якобы дружественные страны напрямую финансируют эти организации, куда набирают молодых людей, чтобы научить их противостоять полиции, как организовать революцию, переворот и так далее».

С аналогичными заявлениями сегодня отметились лидеры правящей партии Ираклий Кобахидзе и Гия Вольский.

В оппозиции считают, что власть является автором и инициатором насилия. По словам депутата ЕНД Тинатин Бокучава, правительство растеряло доверие населения и пытается удержать власть с помощью насилия.

«Власть поощряет насилие: когда они делают резкие заявления и провоцируют насильственное противостояние в зале парламента, – это сигнал другим насильникам, которые всегда избегают законного наказания. «Мечта» превратилась в основанный на насилии режим, потеряла доверие общественности и пытается удержать власть с помощью таких агрессивных групп», – сказал Бокучава.

По мнению независимого депутата Теоны Акубардия, по всей видимости, ради сохранения власти «Грузинская мечта» готова развязать тотальное насилие в стране.

«Власть «Грузинской мечты» основана на насилии. Методы те же, меняются лишь названия – сначала был «Грузинский марш», затем «Альт-Инфо», безнаказанное насилие 5-6 июля, а теперь появился новый инструмент в новой упаковке. Все мы помним злость «Грузинской мечты» из-за отзыва российского закона, что было заслугой молодых людей. Теперь они начали мстить, так что, будь это «Клуб Франклина» или студенты, нападать на них – это попытка реванша. Это хорошо организованное заказное насилие, и полиция не находится в пассивном формате превенции, который мы хорошо запомнили с 5-6 июля. «Грузинская мечта», с одной стороны, дает задание этим молодчикам, а с другой – полиции, чтобы те не реагировали и не принимали превентивные меры, предусмотренные законом. Такое противостояние очень опасно. У нас есть очень плохой опыт гражданских беспорядков в новейшей истории. Похоже, «Грузинская мечта» готова пойти на все ради сохранения власти», – подытожила Акубардия.

По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, конфликты такого толка постоянно происходили при всех властях, однако их интенсивность возрастала в канун выборов. По предположению эксперта, нынешний процесс обусловлен потерей рейтинга среди населения, поэтому «Грузинская мечта» пошла по стопам «Нацдвижения» в 2011 году.

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