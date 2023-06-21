В Грузии скончался пострадавший от удара молнии военный

Вице-полковник Сил обороны Грузии, командир артиллерийского батальона Годердзи Апрасидзе, пострадавший от удара молнии, скончался в тбилисской клинике. Об этом сообщили в Минобороны Грузии.

Апрасидзе в течение нескольких дней находился в реанимационном отделении, он был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Напомним, что инцидент произошел 13 июня во время плановых полевых учений на полигоне Орфоло в Ахалцихе. Военнослужащему оказали первую помощь на месте, после чего доставили в Ахалцихский госпиталь. По информации врачей, он был в критическом состоянии, у него зафиксировали остановку сердца.

После стабилизации гемодинамических параметров Апрасидзе перевезли в тбилисскую клинику им. Хечинашвили с ожогами третьей-четвертой степени.

По данному факту в региональном управлении военной полиции Самцхе-Джавахети начато расследование.