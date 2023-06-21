Сухумская прокуратура проводит проверку по факту смерти задержанного

Сухумская прокуратура проводит проверку по факту смерти Руслана Агрба – он умер в камере заключения изолятора временного содержания МВД.

По информации Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия, 19 июня оперативно-следственная группа, выехавшая на место происшествия, обнаружила в камере №12 труп Агрба с признаками самоубийства.

Мужчина был задержан 16 июня по подозрению в приобретении и хранении наркотических средств. 19 июня Сухумским городским судом в отношении Агрба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана дополнительная информация», – сказано в сообщении прокуратуры.