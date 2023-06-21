Четверо чиатурских шахтеров начали голодовку у парламента Грузии

Четверо бастующих сотрудников компании Georgian Manganese начали голодовку у здания парламента Грузии. Напомним, что они требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда и возвращения к прежнему рабочему графику.

Очередная акция протеста в поддержку шахтеров запланирована перед парламентом сегодня вечером.

Отметим, что группа шахтеров продолжает голодовку и в Чиатуре. 21 июня – уже 16-й день протеста и 10-й день голодовки.

Некоторые бастующие нанесли себе увечья: один из них порезал себе руки, другой зашил себе рот, третий — глаза.