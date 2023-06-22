Исполнять обязанности президента Нацбанка Грузии будет Натия Турнава

Натия Турнава избрана первым вице-президентом Национального банка Грузии (НБГ). С сегодняшнего дня она будет исполнять обязанности президента. Решение было принято на заседании Совета Нацбанка.

В 2019-2022 годах Турнава была министром экономики Грузии. С июня 2022 года она была избрана членом Совета НБГ на 7-летний срок.

Напомним, что парламент Грузии 13 июня преодолел вето президента и принял поправки в закон «О Национальном банке Грузии», предполагающие структурные изменения в Совете Нацбанка.

Нацбанк и МВФ ранее предупреждали об опасности «нарушения баланса сил» в случае принятия поправок.

В «Грузинской мечте» признали, что требовали от президента Саломе Зурабишвили представить кандидатуру министра финансов Лаши Хуцишвили в члены правления Нацбанка, но она отказалась.