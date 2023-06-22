«Нужная газета» пишет, что 21 июня в парламентском комитете по государственно-правовой политике прошло первое комитетское заседание, на котором обсуждался пакет проектов законов об апартаментах. Глава комитета Даут Хутаба сообщил изданию, что в работе комитета приняли участие почти все депутаты, которые на данный момент находятся в Абхазии, – глава администрации президента Джансух Нанба, начальник государственно-правового управления администрации президента Натела Ломия, премьер-министр Александр Анкваб, министр юстиции Анри Барциц.

Представители исполнительной власти поддержали пакет проектов. «При этом, естественно, они говорят, что мы, депутаты, имеем право и возможность вносить изменения, но просят работать вместе, обсуждать, что можно, а что нельзя менять. Это все будет видно дальше, в процессе рассмотрения документов», – сказал Даут Хутаба.

По его словам, есть депутаты, кто поддерживает законопроект, есть те, кто считает, что в него надо вносить изменения. На вопрос издания, есть ли депутаты, которые считают, что законопроект не следует рассматривать и надо отправить его обратно, Даут Хутаба ответил: «Таких мнений не прозвучало, но многие депутаты говорили о том, что мы должны учесть все плюсы и минусы. Если да, то принять, а если минусов больше, то отказаться от принятия».

Мы хотим понять весь срез нашего общества, особенно общественных и политических движений. Это нам поможет принять правильное решение

Депутат подчеркнул, что парламентский комитет будет изучать общественное мнение и советоваться со специалистами, обращаться к общественным организациям с просьбой представить свои доводы по поводу данного проекта. «Мы хотим понять весь срез нашего общества, особенно общественных и политических движений. Это нам поможет принять правильное решение», – отметил Хутаба.

Он уточнил, что глава администрации президента Джансух Нанба просил не откладывать вопрос «в долгий ящик». «Я заверил его, что раз пакет попал в комитет, то мы будем действовать в соответствии с регламентом. Другое дело, что, учитывая общественную значимость данного законопроекта, спешить я тоже не собираюсь – все будет в тех рамках, которые диктует данная ситуация».

По регламенту срок рассмотрения проекта закона составляет два месяца между чтениями. Но он уточнил, что все зависит от того, сколько комитетов будут заниматься рассмотрением, – может быть, хватить двух месяцев, а может быть, не хватит. Даут Хутаба заверил, что на все комитетские заседания будут приглашаться журналисты. Напомним, что первое заседание прошло в закрытом формате.

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Член Общественной палаты Тенгиз Джопуа считает, что закон о регулировании апартаментов – это мина замедленного действия для абхазо-российских отношений. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

«Этот закон лишит народ Абхазии доступа к своей земле. Это также очевидно, как очевиден колоссальный дисбаланс между площадью комфортной зоны проживания в Абхазии и инвестиционными возможностями российского капитала. Земли в Абхазии ничтожно мало, жадность чиновников беспредельна, а кошелек российского бизнеса слишком тяжел».

Интересы российского капитала ему понятны, но непонятна близорукость абхазских и российских политиков.

У абхазов кроме этой земли, по сути, вообще больше ничего нет. Сегодня это понимание у людей притуплено усталостью от безысходности

«Землю скупят. Скупят быстрее, чем будут успевать регистрировать сделки на бумаге. Но эта земля не принадлежит людям, сидящим сегодня у власти в Абхазии. Эта земля абхазского народа. Какой бы заросшей бурьяном она ни была, она их земля, они за нее проливали кровь, в этой земле могилы их предков, ее акры для них священны. У абхазов кроме этой земли, по сути, вообще больше ничего нет. Сегодня это понимание у людей притуплено усталостью от безысходности, но завтра, когда перед их детьми вырастут многометровые заборы, они поймут и будут искать виновных. И найдут. Найдут там, где проще найти. Тех, кто голосовал за этот закон, тех, кто толкал его и защищал, объявят людьми, предавшими интересы нации, а отношения между двумя народами начнут остывать с такой скоростью, что никакие договора и финансовые вливания уже не помогут», – заключил Тенгиз Джопуа.

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Редактор газеты «Независимая Республика» Юрий Кураскуа пишет о сложившейся общественно-политической ситуации в стране. Он приходит к выводу, что за три года правления нынешней власти нет ни ожидаемых реформ, ни самодостаточности, ни более или менее достойной жизни.

Не надо быть академиками или экономистами, чтобы понять, что за три года сделано то, что попадает в категорию полезного. Но это не дает развитию республики ощутимых результатов

«Четко обозначилось определение «свой – чужой». Нынешняя оппозиция, созданная в 2020 году, постоянно озвучивает наши внутренние проблемы. Они не выдуманы. Их называет сам народ. Не надо быть академиками или экономистами, чтобы понять, что за три года сделано то, что попадает в категорию полезного. Но это не дает развитию республики ощутимых результатов. Они незаметны среди проблем, которые возникли за три года. И могут привести к тем явлениям, когда уже не будем чувствовать, что мы одержали победу 30 сентября 1993 года благодаря своему единству и потере лучших сыновей и дочерей Абхазии. Не заметим, как поменяется демографическая ситуация, а с ней яркая мотивация независимости, признания нас как самостоятельной республики… Оппозиция объясняет, что выдуманный лозунг – мы не способны сами сделать что-то существенное – обыкновенный прием. Особенно он применяется в бизнесе. Когда выбираешь легкий путь развития – сдаешь, продаешь все свои стратегические активы, не спрашивая своих работников, коллектив. Все решает Совет директоров, для которых главная задача – получать прибыль. Нетрудно догадаться, кому она достанется в основном. Когда такой метод начинают применять «для благополучия страны», – это очень опасно», – приходит к выводу Юрий Кураскуа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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