Сегодня в комитете по государственно-правовой политике парламента Абхазии состоялось закрытое заседание с участием представителей администрации президента. Депутатов ознакомили с пакетом документов об апарт-отелях и апартаментах, поступивших от президента Бжания в парламент 15 июня. Сегодня же состоялась встреча инициативной группы по созданию штаба по противодействию принятию этого закона.

О том, что в парламенте состоится закрытое комитетское заседание по пакету законов об апарт-отелях, сообщил накануне в интервью «Нужной газете» глава комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба. Он уточнил, что в дальнейшем будут проводиться открытые заседания с приглашением журналистов.

Тем временем вчера проект закона уже был распространен в социальных сетях, его аутентичность нам подтвердили в парламенте. Опубликовавший его YouTube-канал «Apsny Xabar» сопроводил документ с комментарием о том, что «тридцать тысяч апартаментов до 2035 года. По плану властей за десятилетие в Абхазию переселятся до 100 000 тысяч иностранных граждан, которые будут владеть недвижимостью во всех районах Абхазии».

«Apsny Xabar» также сообщает, что Комитет по защите суверенитета, который был создан после обнародования тайно подписанного Соглашения по госдаче Пицунда и организовал кампанию против ратификации соглашения, создает штаб по противодействию принятия закона об апартаментах.

Председатель Комитета по защите суверенитета Абхазии, ветеран грузино-абхазской войны Леуан Микаа подтвердил в интервью «Эху Кавказа» эту информацию. Он сообщил, почему было принято решение создать штаб:

«Мы считаем, что реализация этого закона приведет к потере всех наших завоеваний, которые достались нам большой кровью. Продажа, распродажа земель Абхазии и заселение Абхазии приведет, наверное, к ассимиляции коренного населения, в том числе и в численном составе. То есть мы можем опять скатиться к 17%. Причиной прошедшей войны все-таки была наша малочисленность, и сегодня это может также привести к проблемам, которые нас ждут в будущем».

Политик подчеркнул, что вопрос апартаментов – это не вопрос оппозиции и власти, это общенациональной вопрос, он касается национальной безопасности республики, поэтому Комитет по защите суверенитета Абхазии приглашает все организации, всех граждан присоединиться к работе штаба, чтобы координировать меры по противодействию принятию этого закона. Микаа уточнил, что будет организована интернет-площадка, куда планируют приглашать представителей исполнительной, законодательной ветвей власти, а также общественности. Организаторы намерены также провести дискуссии с участием депутатов парламента, чтобы «парламентарии понимали, какая ответственность ложится на них в случае принятия данного закона».

«Что касается президента, то уже нам все понятно, потому что этот вопрос уже обсуждается, и он знает о крайне отрицательной позиции многих общественных организаций, многих личностей, и после крайнего отрицания многими этого закона он все равно его представляет в парламент и все равно лоббирует его принятие, поэтому с ним дискутировать не о чем, это уже понятно, что он дальше будет его лоббировать.

– Как вы думаете, почему власть не слышит тех людей, кто говорит об опасности и угрозах этого закона?

– Мы только можем догадываться, что здесь существует их личный интерес. Все национальные интересы перекрываются личными, это у нас уже в практике, когда личные интересы ставятся выше общенациональных».

Леуан Микаа сообщил, что инициативная группа общалась с депутатами, некоторые из них заявили, что присоединятся к работе штаба.

Политик удивлен тому, что комитетское заседание сегодня прошло в закрытом формате. Какие, по его словам, секретные вещи обсуждают в парламенте, о которых общество не должно знать?

«Они должны знать, что этот закон не пройдет с помощью таких закрытых заседаний, каких-то интересов чьих-то. Они глубоко ошибаются, если думают, что таким образом можно это все осуществить. Мы уже сталкивались с этим в недавней нашей истории, когда также ставился вопрос о Пицунде, что это оказывается такой жизненно важный вопрос, и если его не примут, то у нас остановится выдача и пенсий, и еще что-то, – запугивали. Но выясняется, что за этим вопросом стоят опять же чьи-то личные интересы. Это не касается межгосударственных отношений. Здесь то же самое: чьи-то личные интересы выдаются за общественные блага. Например, закон о майнинге, который они хотели принять, говорили, какое это благо будет для народа, а оказалось почти уничтожением нашей энергосистемы. «Абхазпереселенстрой» – эта история повторяется, тогда тоже в 1930-1940-е годы после убийства Нестора Лакоба говорили о том, что экономику Абхазии надо поднять, говорили, что без переселенстроя у нас не получится (поднять) экономику. Все то же самое».

Леуан Микаа подчеркнул, что речь идет о скрытой форме продажи недвижимости.

«Это же закон не об апартаментах, это закон о продаже квартир иностранцам, поэтому эта форма продажи квартир приведет к массовому заселению, спрос на квартиры очень высок в сочинском регионе, в Краснодарском крае, и этот интерес будет также распространяться на Абхазию. Понятно, что массово будут покупать квартиры, и у нас здесь будет такая ситуация, в которой Абхазия будет заселена кратно. 30 тысяч квартир – это около ста тысяч людей будут поселены в Абхазии. И население Абхазии будет 340 тысяч, из которых коренное абхазское население останется сто тысяч, это, считайте, меньше 30%», – сказал Леуан Микаа.

Проект закона об апарт-отелях и апартаментах – одна из самых обсуждаемых тем в абхазском обществе. Каждый день политики, общественные деятели делают заявления, пишут свои критические отзывы в СМИ, соцсетях. Так, движение «Ахацьа» сегодня в своем заявлении призвало депутатов «оставить антиабхазский законопроект об апартаментах без рассмотрения. Озвучить это решение в СМИ до 01.07.2023 г. В случае вынесения вопроса на голосование, нам останется лишь применить власть, данную народу Абхазии Конституцией, собраться у комплекса правительственных зданий и не допустить принятия этого закона как подрывающего основы нашего государства».

Президент Абхазии Аслан Бжания, по сообщению пресс-службы, вчера отбыл с рабочим визитом в Москву. Глава государства проведет ряд встреч в администрации президента и правительстве России.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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