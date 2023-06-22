Хабеишвили: Президент издала очень важный акт, он важен для национальных интересов страны

«У «Русской мечты», Бидзины Иванишвили очень тяжелая, кошмарная ночь, это факт и очевидно. Мы уже видели их истерические высказывания в соцсетях и их поражение еще более приблизилось», - так комментирует председатель партии «Национальное движение» Леван Хабеишвили решение президента Грузии Саломе Зурабишвили о помиловании Ники Гварамия, пишет «ИнтерпрессНьюс».

По его оценке, президент издала очень важный акт, который важен не только для одного человека, но и для национальных интересов страны.

«Президент издала очень важный акт, но это не акт, изданный для одного конкретного человека, он важен для национальных интересов нашей страны, и я хочу поздравить всех, друзей и соратников Ники, его болельщиков и даже граждан нашей страны с иной позицией. Они должны хорошо знать, из-за того, что гендиректор главного оппозиционного канала арестован по выдуманному абсурдному обвинению, нам не дадут статус кандидата в ЕС.

Сейчас важна и свобода президента Саакашвили, о которой открыто говорят наши западные партнеры-дипломаты, также – президент Европарламента, приняты и различные резолюции, а затем мы все вместе должны освободить нашу страну от этого российского режима. Победа - на расстоянии вытянутой руки. Сейчас российская партия получила очень серьезный и тяжелый удар, и я уверен, что вместе с Никой Гварамия будет легче победить российскую партию», - заявил Хабеишвили.