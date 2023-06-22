Хельсинкская комиссия: Спасибо президенту Грузии за еще один пример смелости и лидерства

«Спасибо президенту Грузии за очередной пример мужества и лидерства», - так Хельсинкская комиссия прокомментировала решение президента Грузии Саломе Зурабишвили о помиловании Ники Гварамия, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Сегодня президент Саломе Зурабишвили помиловала Нику Гварамия, который подвергся преследованиям и несправедливому тюремному заключению со стороны правительства Грузии. Спасибо, г-жа президент, за еще один пример смелости и лидерства», - говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 22 июня, помиловала гендиректора оппозиционного канала «Мтавари» Нику Гварамия.
- Гварамия был уволен с поста гендиректора телекомпании «Рустави 2» 18 июля 2019 года – в тот же день, когда телеканал после долгих судебных тяжб и рассмотрения их правомерности в Европейском суде по правам человека вернули одному из бывших владельцев, бизнесмену Кибару Халваши. В августе того же года Гварамия учредил новую оппозиционную телекомпанию «Мтавари», которую возглавляет по сей день.
- Прокуратура предъявила Гварамия обвинение вскоре после его увольнения из «Рустави-2». Он был признан виновным по двум эпизодам за злоупотребление служебным положением (статья 220 УК Грузии).
- В одном из эпизодов речь идет о рекламном контракте, заключенном с «Центром Порше» в феврале 2019 года, согласно которому, по утверждению прокуратуры, Ника Гварамия и его семья получили в собственность дорогостоящий автомобиль (76 700 евро), а телекомпании «Рустави-2» был нанесен «значительный материальный ущерб».
- Что касается второго эпизода, в 2015 году, по данным прокуратуры, телекомпания «Рустави-2» понесла убытки в размере 6 763 510 лари из-за рекламного контракта, оформленного с компанией «Интер Медиа Плюс».
- Авторитетные правозащитные организации и оппозиционные политики расценивают дело Гварамия как политически мотивированное.
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