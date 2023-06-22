Хельсинкская комиссия: Спасибо президенту Грузии за еще один пример смелости и лидерства

«Спасибо президенту Грузии за очередной пример мужества и лидерства», - так Хельсинкская комиссия прокомментировала решение президента Грузии Саломе Зурабишвили о помиловании Ники Гварамия, пишет Общественный вещатель Грузии.

«Сегодня президент Саломе Зурабишвили помиловала Нику Гварамия, который подвергся преследованиям и несправедливому тюремному заключению со стороны правительства Грузии. Спасибо, г-жа президент, за еще один пример смелости и лидерства», - говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.