Активистку оштрафовали за сожжение флага ЕС в Тбилиси

Пророссийские активисты 22 июня вечером у президентского дворца в Тбилиси выразили протест против помилования гендиректора оппозиционного канала «Мтавари» Ники Гварамия.

Они назвали президента Грузии Саломе Зурабишвили «предательницей», отметив, что из-за флага ЕС она «променяла родину на Запад».

Одна из активисток Натия Джанашия сожгла флаг ЕС у президентского дворца. Полиция оштрафовала её на 1000 лари (380 долларов). Сотрудница проправительственного канала POSTV Натия Беридзе выразила ей поддержку, объявив сбор денег для оплаты штрафа.

Грузинским законодательством предусмотрена административная ответственность за надругательство над флагами или гербами ЕС, НАТО, других международных организаций, в которых состоит Грузия, или стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения.

Ранее сторонники пророссийских движений дважды сжигали флаги ЕС у здания парламента Грузии.