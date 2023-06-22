Гендиректор «Мтавари» Ника Гварамия вышел на свободу

Помилованный президентом Грузии генеральный директор оппозиционного канала «Мтавари» Ника Гварамия вышел на свободу. У руставской тюрьмы его встретили члены семьи, друзья, сотрудники и лидеры оппозиционных партий.

Отвечая на вопросы журналистов, Гварамия призвал президента Саломе Зурабишвили помиловать и Михаила Саакашвили. Он также сказал, что не собирается оставаться на должности гендиректора «Мтавари».

Нику Гварамия приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в мае 2022 года. Его признали виновным в «злостном использовании служебного положения» и нанесении ущерба телеканалу «Рустави 2» в 2015-2019 годах. Авторитетные правозащитные организации и оппозиционные политики расценивают дело Гварамия как политически мотивированное.

Говоря о причинах помилования, президент Саломе Зурабишвили сегодня отметила, что не собирается делиться объяснениями по поводу этого решения.

«Это мое дискреционное право, которым я пользуюсь сегодня», – подчеркнула президент Грузии.

Ранее Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Гварамия, утвержденный Тбилиссим городским и Тбилисским апелляционным судами.

Отметим, что в промежуточном отчете Еврокомиссии о выполнении Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС по пункту «медиа-плюрализм» констатировано отсутствие какого-либо прогресса за последний год. Арест и приговор Гварамия был одной из причин такой оценки.