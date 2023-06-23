Шарль Мишель: «Будущее Грузии – в ЕС»

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал помилование президентом Грузии Саломе Зурабишвили гендиректора оппозиционного канала «Мтавари» Ники Гварамия. Мишель приветствует это решение и говорит, что оно является «шагом на пути к деполяризации в Грузии».

Политик также приветствует заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что Грузия не вернется к обсуждению законопроекта об «иноагентах».

«Решение парламента Грузии не принимать закон о деолигархизации в третьем чтении — (также) позитивный шаг. В соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии необходимо сосредоточить внимание на системном подходе.

Решение Европейского совета предоставить Грузии европейскую перспективу, принятое в прошлом году, создает позитивный импульс для реформ на её европейском пути.

Будущее Грузии – в ЕС», – отметил Мишель.

Помилованный президентом Грузии генеральный директор оппозиционного канала «Мтавари» Ника Гварамия вышел на свободу в полночь по тбилисскому времени. У руставской тюрьмы его встретили члены семьи, друзья, сотрудники и лидеры оппозиционных партий. Отвечая на вопросы журналистов, Гварамия призвал президента Саломе Зурабишвили помиловать и Михаила Саакашвили. Он также сказал, что не собирается оставаться на должности гендиректора «Мтавари».

Нику Гварамия приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в мае 2022 года. Его признали виновным в «злостном использовании служебного положения» и нанесении ущерба телеканалу «Рустави 2» в 2015-2019 годах. Авторитетные правозащитные организации и оппозиционные политики расценивают дело Гварамия как политически мотивированное.

Говоря о причинах помилования, президент Саломе Зурабишвили отметила, что не собирается делиться объяснениями по поводу этого решения. За принятое решение её критикуют сторонники правящей партии.

Отметим, что в промежуточном отчете Еврокомиссии о выполнении Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС по пункту «медиа-плюрализм» констатировано отсутствие какого-либо прогресса за последний год. Арест и приговор Гварамия был одной из причин такой оценки.