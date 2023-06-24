Кобахидзе о помиловании Гварамия: Одного агента заставили помиловать другого агента

«Фактически произошло следующее: одного агента заставили помиловать другого агента», - так оценивает председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе решение президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать основателя «Мтавари архи» («Главного канала») Нику Гварамия.

Как заявил журналистам Кобахидзе, это доказывает, что в Грузии есть силы, которые хотят разжечь поляризацию. «Президент не сделала бы этого, она бы не пошла на этот шаг, но, к сожалению, президент Грузии подтвердила свое согласие с тем, что в свое время говорил о ней Ника Гварамия. Это очень печальное событие. Фактически она подтвердила, что разделяет оценку Ники Гварамия. Это очень печальное событие. Фактически произошло следующее - одного агента заставили помиловать другого агента. Это доказывает еще одно, что есть силы, которые хотят разжечь поляризацию в Грузии, и это очень печально», - цитирует Кобахидзе «ИнтерпрессНьюс».

Кроме того, Кобахидзе прокомментировал и заявления некоторых европарламентариев по поводу помилования Гварамия. По его словам, эти заявления вызывают тревогу.

«Президент Грузии считает себя подотчетной не грузинскому обществу, а одиозным европарламентариям и их хозяевам. Это говорит о том, под чью диктовку действует президент Грузии. Она действует не под диктовку населения Грузии и грузинских избирателей, а под диктовку извне», - заявил Кобахидзе, добавив, что «освобождение Гварамия было шагом к поляризации».

«Не могу сказать, что это как-то повлияет на политические процессы, но хочу напомнить, что Гварамия был главным поляризатором в этой стране, человеком, который больше всего способствовал поляризации, и президент предприняла шаг навстречу поляризации, что является очень печальным событием, и общество даст ему оценку», - заявил Кобахидзе.

По его словам, реально президент самолично предприняла шаг против общества. «Она предприняла шаг против собственных избирателей. Общество соответствующим образом это оценивает, но и мы обязаны соответственно оценить шаг президента, который направлен на разжигание поляризации в стране. Но ей это не удастся, как и ее хозяевам, однако жаль, что человек, который имеет статус президента, способствует поляризации в стране», - заявил Кобахидзе.

Вместе с тем, он сказал и по поводу того, что Ника Гварамия может пойти в политику, отметив, что «не интересно, будет он в политике или нет». «Конечно, он будет способствовать поляризации, но его попытки не увенчаются успехом», - заявил Кобахидзе.

Что же касается проходящей кампании против Саломе Зурабишвили, по словам Кобахидзе, дело в том, что у общества есть реакция на ее действия, поскольку президент напрямую пошла против интересов собственных избирателей. «Она сделала это напрямую. Она выполнила задание. Обратите внимание на ее выражение лица и голос, когда она заявляла, что этому решению сопутствует большой дискомфорт. Почему? Потому что ей пришлось напрямую идти против интересов своих избирателей», - заявил Кобахидзе.

На вопрос журналистов, чье задание выполняла Саломе Зурабишвили, Кобахидзе ответил, что не будет вдаваться в детали. По его словам, у Зурабишвили есть конкретные обязательства перед конкретными субъектами и, к сожалению, она это выполнила. Кроме того, Кобахидзе называет ложью информацию о том, что освобождение Гварамия было прописано в 12 рекомендациях для получения страной статуса кандидата на вхождение в ЕС.