Неожиданное решение президента Саломе Зурабишвили помиловать медиа-менеджера Нику Гварамия вызвало бурную реакцию не только в Тбилиси. Западные политики, дипломаты и грузинские оппозиционеры восприняли это как шаг к деполяризации и, соответственно, к получению статуса кандидата в ЕС. В «Грузинской мечте», напротив, обвинили президента в нарушении Конституции, и предупреждают Саломе Зурабишвили о «негативной реакции общества». В оппозиции, приветствуя решение президента, полагают, что теперь она должна помиловать и бывшего президента Михаила Саакашвили.

Изрядно поседевший и похудевший Ника Гварамия в первом же комментарии после освобождения, который он дал у ворот руставской тюрьмы, предрек, что из-за своего решения президент Саломе Зурабишвили станет объектом нападок. Что будут крутить видео, в которых Гварамия в статусе ведущего и гендиректора ТВ «Мтавари» грубо отзывается о президенте, оскорбляет ее. До этого за свое поведение Гварамия не извинялся, но, видимо, за 13 месяцев заключения и из-за, как он сказал, «достойного поступка» президента Гварамия пришел к выводу, что настала пора извиниться, но с оговоркой:

«Я не нравлюсь себе в тех видео – это отвратительно вести себя так по отношению к женщине. Я сожалею об этом и приношу свои извинения за это. Но не могу не сказать, что и она не должна упорствовать в своей ошибке: как президент этой страны, она должна помиловать, точнее, освободить Михаила Саакашвили».

Других политических заявлений Гварамия не делал. Первым делом он направился в свое «детище», в ТВ «Мтавари». Он, впрочем, не собирается возвращаться на пост гендиректора, он намерен сконцентрироваться на решении финансовых трудностей телекомпаний и, конечно же, направить свое дело в Страсбургский суд, чтобы доказать свою правоту и политическую мотивированность приговора.

О политической подоплеке дела Ники Гварамия президент Саломе Зурабишвили, объявляя накануне вечером об акте помилования, не говорила. Лишь напомнила, что пару дней назад Верховный суд отклонил кассационную жалобу Гварамия, и добавила, что не будет аргументировать свое решение – на это у нее есть конституционное право. Но именно в нарушении конституции и полномочий президентского института обвинили ее уже утром депутаты «Грузинской мечты», угрожая при этом гневом общества. Не стал исключением и зампредседателя фракции «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе:

«Этот человек пошел наперекор самому себе, этим решением она растоптала и оскорбила институт президента, показала всему обществу, что она не руководствуется интересами большей части общества».

А исходит президент, как следует из слов спикера парламента Шалвы Папуашвили, из требований радикальной части оппозиции и западных партнеров. Видимо, он, как и другие представители власти, расценил как давление и одобрительные заявления председателя европейского совета Шарля Мишеля, посла США в Грузии Келли Дегнан и многих европарламентариев. Все они сочли помилование Гварамия позитивным шагом в процессе деполяризации, которая является первым пунктом списка заданий Брюсселя для получения статуса кандидата на вхождение Грузии в ЕС.

Шалва Папуашвили напомнил, что прежние акты помилования с целью разрядки политического напряжения в стране в отношении оппозиционеров Гиги Угулава, Ираклия Окруашвили и Георгия Руруа результатов не принесли. Потому Папуашвили, упрекая президента в том, что она не выдержала давления и натиска, всю ответственность возложил на западных партнеров:

«Те, кто хвалит решение президента и говорит, что это будет способствовать деполяризации, перебрасывают мяч на сторону оппозиции. Посмотрим, изменят ли они свою радикальную повестку дня. Очевидно, что этим наши партнеры берут ответственность и на себя. В таком случае настало время, чтобы они поговорили с оппозицией, чтобы те сменили политическую повестку дня».

Но у европейских партнеров особых нареканий к оппозиции нет, особенно на фоне резкой антизападной риторики «Грузинской мечты». Накануне, оглашая предварительную оценку по выполнению Грузией 12 пунктов, еврокомиссар Оливер Вархей отметил, что оппозиция, прекратив бойкот и войдя в парламент, а также приняв участие в принятии нескольких важных законов, сделала шаг к деполяризации. Основные претензии у лидеров ЕС к «Грузинской мечте». Еврокомиссар Вархей, отметив, что об ускорении темпа реформ лично было сказано премьер-министру Ираклию Гарибашвили, призвал «покончить с жесткой риторикой и уважать политические соглашения».

Примечательно, что в «Грузинской мечте» не стали заострять внимание на том, что в своем заявлении Шарль Мишель позитивно оценил тот факт, что, оказывается, премьер-министр Ираклий Гарибашвили лично обещал не возвращаться к закону «об иноагентах», который в начале марта стал причиной масштабных акций протеста, и что и негативно оцененный законопроект «О деолигархизации» не будут принимать в третьем чтении. Если рекомендации и призывы европейских партнеров к президенту в «Грузинской мечте» расценивают как «давление», то свои уступки там объясняют уважением к просьбе Шарля Мишеля. Правда, взамен в грузинской власти ждут предоставления статуса кандидата. Это стало бы самым действенным способом деполяризации, считает премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Сам он в течение дня помилование Ники Гварамия не комментировал. Хотя заявления депутатов «Мечты» убедили оппозицию в неизбежности нападок власти на президента. Что подтвердилось уже вчера, когда двое активистов, возмущенных решением президента, у ее резиденции сожгли флаг ЕС.

Сегодня многие оппозиционные депутаты обещали поддержку президенту, среди них была и беспартийный депутат Тамар Кордзая. Она обратила внимание на то, что, помиловав Гварамия, президент частично выполнила 7-й пункт из 12 заданий – «о плюрализме и свободе СМИ». В предварительной оценке Еврокомиссии он оказался единственным, по которому была выставлена оценка «ноль»:

«Президент Грузии, как первое лицо этой страны, приняла абсолютно адекватное решение и смогла приблизить страну к желаемому статусу. Тем более что Ника Гварамия не заслуживал нахождения в тюрьме. Он был политзаключенным. Хорошо, что он сегодня на свободе».

На протяжении 13 месяцев его заключения местные и зарубежные правозащитники отмечали, что приговор был политически мотивирован. К такому выводу пришли и в Ассоциации молодых юристов. Говорит глава НПО Нона Курдованидзе:

«Этот человек сидел в тюрьме за действие, которое не является преступлением. Поэтому так важно было, чтобы президент воспользовалась правом на помилование, мы приветствуем это решение. Мы ждали этого и раньше, но тогда надежды не оправдались. В конечном счете, это решение очень важно для Грузии. Стране нужно выполнить 12 рекомендаций, и в части плюрализма и свободы СМИ это помилование очень благоприятно должно отразиться на предоставлении статуса кандидата».

Несмотря на призывы Ники Гварамия и «Нацдвижения», а ранее резолюции Европарламента об освобождении Михаила Саакашвили, грузинские наблюдатели не надеются на то, что президент Саломе Зурабишвили издаст акт помилования и в отношении бывшего президента Саакашвили. Ранее Зурабишвили в интервью зарубежным СМИ отмечала, что можно найти более гуманный способ отбывания наказания для третьего президента, к примеру, электронный браслет слежения. Хотя интрига остается, с учетом того, что ранее президент категорически исключала помилование и Гварамия. Накануне президент Саломе Зурабишвили пообещала, что скоро организует «совсем другую» конференцию и ответит на все вопросы, но когда это будет, она не уточнила.

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