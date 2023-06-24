Зурабишвили: Учитывая возможные новые волны миграции, граница должна строго контролироваться

«Учитывая возможные новые волны миграции, наша граница должна строго контролироваться», - об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили пишет в социальной сети «Твиттер». Как отмечает президент, она следит за текущими событиями в России.

Ранее к временному закрытию границы с Россией призвал бывший премьер-министр, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.

Это вызвало критику со стороны представителей правящей партии. В частности, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал инициативу Гахария «глупой».

«Даже сам Гахария раньше таких глупостей не говорил. Безопасность страны обеспечивается, все защищается, об этом заботятся государственные ведомства. Государство твердо стоит на страже безопасности и никому не нужны указания, тем более от Гахария», - заявил Ираклий Кобахидзе.