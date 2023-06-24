Зурабишвили: Учитывая возможные новые волны миграции, граница должна строго контролироваться

«Учитывая возможные новые волны миграции, наша граница должна строго контролироваться», - об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили пишет в социальной сети «Твиттер». Как отмечает президент, она следит за текущими событиями в России.
Ранее к временному закрытию границы с Россией призвал бывший премьер-министр, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.
Это вызвало критику со стороны представителей правящей партии. В частности, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал инициативу Гахария «глупой».
«Даже сам Гахария раньше таких глупостей не говорил. Безопасность страны обеспечивается, все защищается, об этом заботятся государственные ведомства. Государство твердо стоит на страже безопасности и никому не нужны указания, тем более от Гахария», - заявил Ираклий Кобахидзе.
- Накануне лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по позициям «Вагнера» и заявил накануне, что они идут «разбираться» с министром обороны России Сергеем Шойгу. По словам Пригожина, «это не военный переворот, это марш справедливости».
- По информации СМИ, после заявлений Пригожина на улицах Ростова-на-Дону появилась бронетехника. Позже было опубликовано еще одно заявление Пригожина, согласно которому ЧВК «Вагнер» взял под свой контроль военные объекты и аэродром Ростова-на-Дону.
- Сообщается, что в Москве приняты усиленные меры безопасности, государственные здания взяты под усиленную охрану. Между тем, по заявлению президента РФ Владимира Путина, российские войска получили необходимый приказ по нейтрализации организаторов вооруженного мятежа. «Вставшие на путь предательства ответят перед законом и народом!» - отметил Путин.
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