Саломе Зурабишвили требует созвать Совет безопасности Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на экстренном брифинге потребовала от премьер-министра немедленно созвать Совет безопасности, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Я вынуждена публично призвать премьер-министра немедленно созвать Совет безопасности. Необходимо обсудить несколько важных вопросов, а времени остается мало», - заявила Зурабишвили.

По словам президента, сегодня она пыталась получить информацию по оперативной ситуации и плану действий в связи с ситуацией в России, но на контакт вышло только командование Сил обороны. Запросы президента проигнорировали в МВД и СГБ.

Зурабишвили перечислила несколько пунктов, которые считает важными:

ужесточить пограничный контроль и пересмотреть визовый режим;

контролировать въезжающих через списки подсанкционных лиц;

в обществе не должен существовать информационный вакуум о мерах, принимаемых властями для защиты безопасности страны;

нельзя допустить, чтобы в Абхазии и Южной Осетии разжигались неуместные страхи среди населения. Грузия не собирается возвращать территории силой – это должны знать в Цхинвали и Сухуми.

Ранее сегодня к временному закрытию границы Россией и созыву Совета безопасности призвал бывший премьер-министр, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.

Это вызвало критику со стороны представителей правящей партии. В частности, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал инициативу Гахария «глупой».