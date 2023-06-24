Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поднял открытый мятеж – подразделения «музыкантов» за неполные сутки заняли Ростов-на-Дону, прошли Воронеж и находятся уже в Липецкой области. На подступах к Москве – блокпосты, на улицах замечена бронетехника. Пригожин объявлен вне закона, президент Путин приказал подавить мятеж.

Евгений Пригожин пошел ва-банк. Основатель ЧВК «Вагнер» поднял своих солдат на т.н. марш справедливости. Пункт назначения – Москва, цель – избавить Россию от коррупционеров из числа высших должностных лиц, в первую очередь Минобороны. Поводом для открытого вооруженного мятежа, по словам Пригожина, послужил ракетный удар по тыловому лагерю ЧВК. Основатель «Вагнера» уверяет: обстрел произошел с территории России, а приказ был отдан министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Решение перейти от словесной перепалки с Минобороны к конкретным действиям было принято в пятницу вечером. Пригожин пообещал уничтожить любого, кто встанет у него на пути:

«Сегодня по нам был нанесен ракетный удар. После этого отработали вертолеты. После этого – артиллерия. Команды исходили от начальника Генштаба об уничтожении ЧВК «Вагнер». После совещания с министром обороны Шойгу, на котором они приняли это решение – уничтожить непокорные подразделения, которые Родину готовы защищать, а их ж...пы нет. В настоящий момент мы пересекли во всех местах государственные границы. Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения Минобороны, вернее, срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны. Мы не воюем с детьми. Мы не убиваем детей. Детей убивает Шойгу, закидывая необученных солдат, в том числе срочников, на войну. Он поставил против нас пацанов 18-летних. Они нам в дети всем и внуки годятся. Поэтому эти парни будут жить и вернутся к своим матерям. Мы воюем только с профессионалами. Но если кто-то встанет на пути, мы уничтожим все, что будет вставать на пути».

Внезапный бросок «Вагнера» вглубь территории России явно оказался неожиданностью как для Минобороны, так и для спецслужб. Несмотря на то, что российские СМИ пытались успокоить население сообщениями о том, что ситуация под контролем и никаких передвижений «вагнеровцев» не зафиксировано, ночью стало понятно – ситуация вышла из-под контроля. Генерал Сергей Суровкин, о котором сам Пригожин в последнее время отзывался исключительно комплиментарно, записал видеообращение к наемникам с просьбой «не наносить удар в спину президенту».

«Я обращаюсь к руководству, к командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время. Пока не поздно, нужно и необходимо сделать – это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации».

В итоге «марш справедливости», как его называет Пригожин, оказался вовсе не информационной уткой. Несмотря на то, что меры безопасности в Ростове-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа и откуда ведется командование подразделениями, воюющими на территории Украины, усилили еще накануне вечером, результатов это не дало. Активация плана «Крепость», предполагающего экстренный сбор личного состава полиции и Росгвардии, и взятие под контроль особо важных объектов, также оказалась неэффективной. Утром жители Ростова увидели на улицах города вооруженных людей с символикой «Вагнера» и бронетехнику. А сам Пригожин записал видеообращение из взятого под контроль штаба ЮВО:

«Мы находимся в штабе. Время 7:30 утра. Мы взяли под свой контроль военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Все работают по графику, проблем нет. Медицинские самолеты взлетают, проблем нет. Мы все это взяли под контроль, чтобы авиация наносила удары не по нам, а по украинцам. Главный оперативный штаб работает в обычном режиме. Нет проблем. Ни один человек не отвлекается. Так что, когда вам говорят, что ЧВК «Вагнер» вмешивалась в работу какого-то ведомства и что что-то обвалилось на передовой, – не мы причина этого обвала. Когда мы приехали сюда, то еще раз подтвердилось: потеряны огромные территории. Убитых солдат в три-четыре раза больше, чем то, что сообщается в документах наверх. У нас ежедневные потери до 1000 человек. Это и убитые, и пропавшие без вести, и раненые, и отказники: не потому, что они трусы, а потому, что у них нет выбора, нет поставок оружия, нет командного управления. Начальник Генштаба сбежал отсюда, как только узнал, что мы приближаемся к зданию».

«Генеральский десант» в лице замминистра обороны Юнус-бека Евкурова и Владимира Алексеева также ни к чему не привел. Пригожин сообщил прибывшим на переговоры, что не намерен останавливаться до тех пор, пока ему не выдадут Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Причем выглядел дирижер мятежа куда более уверено, чем его оппоненты.

«Вы бьете по мирняку. Вы уничтожаете мирных жителей. Вы только что уничтожили автобус, полный людей. И вы не чувствовали никакой вины за это.

– Во-первых, первый раз об этом слышу.

– Еще раз. Мы пришли сюда и хотим получить начальника штаба и Шойгу. Пока они не придут сюда, мы останемся здесь, мы блокируем город Ростов и идем на Москву.

– Убедительно прошу вывести отсюда ваших ребят...

– Нет. Ни в коем случае. Ребята останутся здесь.

– Ребята гибнут, потому что вы их толкаете в мясорубку. Без боеприпасов, без всяких мыслей, без всякого плана вы ведете себя как престарелые клоуны.

– Меня больше всего огорчает, что в Киеве будут праздновать с шампанским.

– Где?

– В Киеве.

– Ничего. Празднования с шампанским в Киеве бывают, когда вы оставляете Красные Лиманы, Изюмы и так далее. Вот когда празднуют целую неделю. А мы никуда не убегаем. Мы пришли положить конец позору страны, в которой мы живем.

– Послушайте еще раз. Если бы у нас был с вами нормальный диалог, мы бы не приехали сюда на танках. Вы это понимаете?

– Вы считаете правильным то, что вы сейчас делаете?

– Абсолютно правильно. Мы спасаем Россию».

Всю ночь Кремль хранил молчание и только утром наконец отреагировал. Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации, в котором призвал народ к единству, а мятежных бойцов «Вагнера» – сложить оружие, пока не поздно:

«Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу».

Не удержался глава Кремля и от ставших уже привычными исторических параллелей. Путин сравнил сегодняшнюю ситуацию с событиями 1917 года, когда Россия участвовала в Первой мировой войне, а «интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий». Владимир Владимирович пообещал не допустить повторения событий столетней давности:

«Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе – от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции».

Путин также заявил, что отдал приказ о подавлении мятежа Пригожина, при этом ни разу за всю свою речь не упомянув фамилии основателя «Вагнера», как до того избегал упоминать фамилию своего главного внутриполитического противника Алексея Навального:

«Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления… Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это».

Слова главы Кремля породили своеобразный флешмоб – главы регионов, часть депутатов и чиновников тут же на камеру заявили о своей поддержке президента. Чуть позже подтянулись главный «ястреб» Кремля Дмитрий Медведев и главный «пехотинец Путина» Рамзан Кадыров. Оба призвали к жесткому подавлению мятежа. А глава Чечни также подчеркнул в своем телеграм-канале, что уже отправил бойцов для реализации приказа президента:

«Происходящее – это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!»

Правда, чеченских подразделений на пути «вагнеровцев» так и не появилось.

При этом глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предпочел акцентировать внимание на картине, когда «непобедимая» извне Россия все же может пасть жертвой «внутреннего раскола». Все без исключения высшие российские чиновники призывают рядовых россиян не поддаваться на провокации, так как это играет на руку Украине и «коллективному Западу».

Запад, впрочем, дал понять, что происходящее – внутреннее дело России и США с Европой предпочитают «внимательно следить за происходящим» издалека:

«Мы уже некоторое время следим за потенциально дестабилизирующими последствиями незаконной войны России в Украине. Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку она развивается, пока мы говорим. Я переговорю с некоторыми из союзников сегодня попозже. Но самое главное, что я хотел бы сказать, это то, что все стороны должны нести ответственность и защищать гражданское население. Опять же это развивающаяся ситуация, и я думаю, что на данном этапе для нас будет правильным убедиться, что мы в курсе, что мы на связи с нашими союзниками и что мы призываем все стороны проявить ответственность и защитить жизни гражданских лиц. Я думаю, что это самое важное, что мы в Великобритании должны делать на данном этапе», – заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В Украине, со своей стороны, не скрывают, что довольны смутой и «искренне болеют за обе стороны». Правда, это никак не отразится на намерении Киева выйти к границам 1991 года:

«Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают – унижается, чтобы дали Шахеды. Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч – чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой своей слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно», – написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Несмотря на то, что Пригожин подчеркивает, что захват штаба ЮВО никак не повлияет на координацию боевых действий на украинском фронте, многие аналитики предрекают, что ВСУ обязательно воспользуются ситуацией и попытаются прорвать российскую оборону.

При этом, судя по стремительному продвижению колон ЧВК, вооруженные силы предпринимают не слишком решительные действия по нейтрализации угрозы со стороны Пригожина и его соратников.

Единичные удары по вагнеровским колоннам и горящая нефтебаза под Воронежем, пожалуй, единственное подтверждение попыток остановить этот марш-бросок. А знаменитая фраза Путина про «бомбить Воронеж», по сути, стала реальностью. Сам Пригожин дал понять: Путин отныне ему не указ:

«По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины. Мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК «Вагнер», и никто не собирается по требованию президента, ФСБ или кого-то еще прийти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции. Когда нам говорили, что мы воюем с Украиной, – мы воевали, но выяснилось, что все разворовывается. Теперь они бьют по мирняку, потому что не попадают. Мы – патриоты, а те, кто нам противостоит, – это те, кто собрались вокруг подонков».

На въездах в Москву, судя по многочисленным фотографиям, установлены блокпосты, мобилизованы грузовики с песком, которыми можно будет перекрыть дороги. На ключевых участках оборудуют огневые позиции. В российской столице впервые в истории введен режим контртеррористической операции, а президентский борт, согласно данным сервиса Flightradar24, вылетел из Москвы и в районе Твери отключил транспондеры. Он мог направляться на военный аэродром Хотилово-2, который расположен недалеко от резиденции Валдай.

При этом одна из главных проблем – силы «Вагнера» входят в крупные города, смешиваясь с мирными жителями. В Ростове вагнеровцы взяли под контроль важные военные и административные объекты, включая штаб Южного военного округа и мэрию. То же самое, по сообщениям, произошло и в Воронеже. Теперь отряды «музыкантов» замечены в Липецкой области, откуда до Москвы уже совсем недалеко. Это означает, что «жесткие решительные действия», анонсированные президентом России, придется проводить в условиях плотной городской застройки, где трудно использовать авиацию и тяжелую бронетехнику.

Несмотря на то, что численное и техническое превосходство явно находится на стороне Министерства обороны России, а вооружение и возможности «Вагнера» оценить сложно, так как, находясь на фронте, ЧВК снабжалась со складов Минобороны, бороться с опытными и подготовленными боевиками, которые знают, как воевать в городских условиях, вряд ли получится без жертв и разрушений. Да и преимущество российской армии в артиллерии и авиации в случае массированного применения лишь усугубит ситуацию. За время войны в Украине российская армия показала, что не умеет штурмовать города, не оставляя за собой «лунный пейзаж». Поэтому если ЧВК не сложит оружие добровольно, то хороших выходов для российского руководства из этой ситуации пока не видно.

* * *

Уже к вечеру стало известно о том, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что разворачивает отряды наемников, которые шли на Москву и остановились от нее в 200 километрах. «Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон. Мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», – заявил Пригожин.

За несколько минут до его заявления было опубликовано сообщение пресс-службы белорусского лидера Александра Лукашенко. Она выступила с утверждением, что по договоренности с Владимиром Путиным Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который – по оценке российских властей – накануне начал вооруженный мятеж.

Как говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко, в результате переговоров они «пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России», а Пригожин принял предложение Лукашенко «об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения».

«На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер», – утверждается в сообщении пресс-службы. Подробности не приводятся.

Официальные представители российских властей пока не комментировали ни сообщение Пригожина, ни информацию пресс-службы Лукашенко. Пригожин же не упомянул о переговорах с Лукашенко и каких-либо договоренностях.

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