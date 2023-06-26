Матчу Абхазия-Карабах может помешать блокировка Лачинского коридора

Сборная непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцаха) готовится к отборочному матчу чемпионата мира по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) против самопровозглашенной республики Абхазия. Однако матч может не состояться из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора.

Поединок между карабахской и абхазской командами запланирован на 10 июля. Он должен пройти на сухумском стадионе «Динамо».

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, закрытую дорогу, наша сборная готовится к отборочному матчу ConIFA с Абхазией. Организовали и проводим сбор. Единственным препятствием является блокада. Мы верим, что дорога откроется и мы сможем сыграть с Абхазией», – сказал вице-президент карабахской федерации футбола Мгер Аванесян агентству NEWS.am.