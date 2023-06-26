Матчу Абхазия-Карабах может помешать блокировка Лачинского коридора

Сборная непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцаха) готовится к отборочному матчу чемпионата мира по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) против самопровозглашенной республики Абхазия. Однако матч может не состояться из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора.
Поединок между карабахской и абхазской командами запланирован на 10 июля. Он должен пройти на сухумском стадионе «Динамо».
«Несмотря на сложившуюся ситуацию, закрытую дорогу, наша сборная готовится к отборочному матчу ConIFA с Абхазией. Организовали и проводим сбор. Единственным препятствием является блокада. Мы верим, что дорога откроется и мы сможем сыграть с Абхазией», – сказал вице-президент карабахской федерации футбола Мгер Аванесян агентству NEWS.am.
- Азербайджан установил КПП на мосту Хакари в Лачинском коридоре в конце апреля. В Ереване считают азербайджанский пост незаконным, поскольку, как заявляют армянские официальные лица, он противоречит договоренностям между Арменией, Азербайджаном и Россией, которые положили конец Второй Карабахской войне три года назад.
- 15 июня стороны сообщили о стрельбе, которая последовала за попыткой установки азербайджанской стороной флага на мосту Хакари. В Баку заявили, что пропуск машин через Лачинский коридор приостановлен «до тех пор, пока не будет проведено полное расследование случившегося, или же пока Армения не возьмет на себя целиком и полностью ответственность за совершенную провокацию».
- Сборные Абхазии и Южной Осетии регулярно принимают участие в турнирах ConIFA. Абхазская сборная победила на чемпионате мира «непризнанных государств», прошедшем в 2016 году в Сухуми. В 2019-м победителем европейского чемпионата стала югоосетинская сборная.
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