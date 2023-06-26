Сегодня в Сухумском городском суде продолжилось рассмотрение иска администрации абхазской столицы к горсобранию о признании недействующим его решения от 12 ноября 2009 года, ограничивающего строительство в прибрежной зоне. Сторона ответчика выступила с ходатайством об объединении этого иска администрации к собранию с аналогичным иском, оспаривающим ограничения высотности зданий в Сухуме. Однако судья Астамур Тванба отказал в его удовлетворении, после того ответчики выступили с ходатайством об отводе судьи.

В зале Cухумского городского суда сегодня было многолюдно. На процесс помимо журналистов пришли общественные деятели, правозащитники, представители общественной организации «Хара Хакалакь», активисты «Хара ХПицунда».

Интерес общественности к этому процессу не стихает: так, вызвавшее скандал строительство высотки на сухумской набережной, до сих пор не остановлено, сейчас возводится новый этаж.

Активисты общественной организации «Хара Хакалакь» объявили сбор подписей против строительства новостройки в исторической части города. Они сообщили «Эху Кавказа», что уже собрано более тысячи подписей.

Сегодня суд продолжил рассмотрение иска горадминистрации, которая требует признать недействительным решение городского собрания №126 от 12 ноября 2009 года, согласно которому администрация столицы должна приостановить выдачу разрешений на капитальное строительство зданий, в том числе вдоль береговой зоны и в местах расположения объектов историко-культурного наследия, до утверждения генерального плана Сухума (которого у столицы нет до сих пор).

Есть и второй иск столичной администрации – о признании недействительным решения собрания №127, принятого в тот же день в 2009 году. Согласно тому решению, до принятия генерального плана Сухума высота строящихся капитальных строений, в том числе вдоль береговой зоны, ограничивается 16 метрами.

Сторону истца на процессе представляет юрист администрации столицы Аслан Дочия. Сухумское городское собрание – юристы Саид Гезердава и Эсма Колбая. Сегодня в суде Саид Гезердава выступил с ходатайством об объединении двух исков администрации к собранию в одно производство, поскольку стороны являются одними и теми же. Представитель истца Аслан Дочия выступил против данного ходатайства:

«Администрация города Сухума возражает против данного ходатайства об объединении двух административных дел в связи с тем, что предметом административного иска являются разные решения Сухумского городского собрания, в связи с чем мы против. Несмотря на то, что сторонами являются одни и те же лица. Просим в ходатайстве отказать».

Суд удалился для вынесения определения по заявленному ходатайству. Через час судья Астамур Тванба огласил решение – в удовлетворении ходатайства отказать:

«Суд приходит к выводу о том, что объединение вышеуказанных административных дел в одно производство является нецелесообразным. Кроме того, объединение данных административных дел в одно производство не способствует правильному, своевременному рассмотрению и разрешению заявленных административных исковых требований».

После этого Эсма Колбая выступила с ходатайством об отводе судьи. Она огласила ходатайство на имя председателя Сухумского городского суда Беллы Хасая. У представителей ответчика возникли сомнения в объективности и беспристрастности судьи Тванба:

«Данный факт подтверждается тем, что в ходе процесса судья Астамур Тванба проявил свою заинтересованность в быстром рассмотрении дела, что выразилось также в его отрицательной позиции по отношению к ходатайству представителей ответчика Эсмы Колбая и Саида Гезердава, а также о приостановлении производства в связи с рассмотрением обращения в Конституционный суд РА о проверке конституционности данного решения Сухумского городского собрания №126 от 2009 года. Кроме того, в данном административном производстве не участвует прокурор… Кроме того, в привлечении в качестве заинтересованного лица Государственного управления охраны историко-культурного наследия РА на стороне ответчика также было отказано судьей Астамуром Александровичем Тванба… Кроме того, в нашем ходатайстве об объединении в одно производство административных дел также было отказано судьей Тванба. Учитывая то, что судья не может участвовать в рассмотрении данного административного дела и подлежит отводу, если есть сомнения в его объективности и беспристрастности на основании изложенного, и, руководствуясь ст. 39 кодекса РА об административном судопроизводстве, просим удовлетворить заявление об отводе судьи Тванба Астамура Александровича».

Представитель истца Аслан Дочия заявил, что ходатайство об отводе судьи Тванба является необоснованным.

«Отказ в удовлетворении ходатайства представителей ответчика не может служить основанием для удовлетворения данного заявления. Других причин, законных оснований для удовлетворения заявления об отводе ответчиком не представлено, поэтому мы против», – сказал Дочия.

Уже завтра председатель Сухумского городского суда Белла Хасая объявит о принятом решении.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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