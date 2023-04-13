В последние месяцы «Эхо Кавказа» не раз обращалось к теме споров вокруг стремительно строящегося недалеко от Сухумского морпорта, непосредственно за территорией ресторана национальной кухни «Нартаа», апарт-отеля. В феврале инициативная группа «Ҳара ҳақалақь» («Наш город») обратила внимание пользователей соцсетей на строительство этого здания по улице Когония, недалеко от посольства России в Абхазии. По мнению членов группы, строительство там здания, «выглядывающего» верхними этажами за памятник историко-культурного наследия, бывшую гостиницу «Россия», ведет к разрушению гармонии, уничтожению уникальности и привлекательности исторической части набережной.

Сторонники этой группы не раз выкладывали затем аналогичные посты, высказывались в СМИ и т. д. Но нельзя делать тут вывод, что в обществе не существует других мнений. Как-то в фейсбучной ленте попалась на глаза характерная полемика между представителями двух лагерей по этому вопросу, выступавшими, в том числе, и под никами:

«За какой Сухум вы будете бороться? Люди город в порядок приводят, а вы что хотите? Я не понял»;

«Мы за то, чтобы они не строили небоскребы в историческом центре, чтобы согласовывали проекты с Градостроительным советом, чтобы учитывалось отсутствие коммуникаций – электросетей, канализации прошлого века, отсутствие стоянок и т.д.»;

«Ну да, лучше в мусоре и в развалинах жить. Привыкли на разруху смотреть. Наверное, если бы дали кусок земли – построить что-то, молчали бы. Это вас жаба душит, вы завидуете тем, кто что-то строит»;

«У нас в стране очень много проблем, согласна, но и этот вопрос, в том числе. Архитектурный образ нашего города нужно защищать, а так, если каждый будет строить то, что взбредет в голову, город потеряет свой облик. А мусора будет еще больше»;

«А я думаю, все будет очень даже красиво. Всегда везде что-то строится. И красота, есть на что смотреть. Хоть город на город похож будет».

Вспомнилось, как пару лет назад многие из тех, кто протестует сейчас против данной новостройки, предлагая максимально снизить его этажность, протестовали против возведения рядом, на площади Багапша, фонтана, который казался им чудовищно безвкусным, но потом смирились с реальностью.

Сегодня моя коллега Елена Заводская познакомила меня с полученным позавчера ею ответом Генеральной прокуратуры, которая проводила проверку законности строительства здания у центра сухумской набережной по адресу Когония, 11. В своем письме в Генпрокуратуру она сообщала, что этажи здания продолжают расти, и спрашивала, есть ли у той полномочия приостановить строительство до выяснения обстоятельств дела? В ответе, подписанном начальником Управления по надзору за исполнением законодательства РА Генпрокуратуры старшим советником юстиции А. А. Вардания, говорится, что Генпрокуратура завершила проверку законности строительства ООО «АбхазЭнергоСтрой» апарт-отеля по адресу: Сухум, ул Когония, 11. В ходе проверки установлено нарушение, выявившееся в несоответствии разрешения на строительство решению Горсобрания от 12 ноября 2009 года, которое ограничивает до 16 метров высоту строящихся капитальных строений в исторической части города. По результатам проверки внесено представление в администрацию города Сухума об устранении нарушения законодательства Республики Абхазия. Одновременно в документе уведомляется, что процедура приостановления строительства объекта производится на основании решения местного органа государственного управления или по решению суда.

И сегодня же я связался с главным архитектором города Светланой Шаменковой, чтобы выслушать ее позицию. По ее словам, о решении Собрания города Сухума, принятом в ноябре 2009 года, задолго до начала ее работы в нынешней должности, все прочно забыли, а нашли его, когда это кому-то срочно понадобилось. Ведь вопреки этому решению после 2009 года в городе на территории с ограничением высотности зданий возведено более двадцати объектов свыше 16 метров высотой! Некоторые из них достигают высоты 32 и 35 метров. Светлана Владимировна продолжила:

«Это решение не исполнялось. Я не знаю почему. Но все проекты и распоряжения, которые мы издаем в администрации города, обязательно согласовываются в ее правовом отделе. Юристам нашим тоже не было известно о таком решении. Проекты объектов, которые мы направляем на государственную экспертизу, в государственное управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству… там тоже не было известно о таком решении. Прокуратура, которая ежемесячно получает все распоряжения, издаваемые в нашей администрации, тоже ни разу их не опротестовала со ссылкой на то решение горсобрания. И вот вдруг оно появилось, как черт из табакерки выпрыгнуло, именно тогда, когда я выступала с отчетом о проделанной работе перед городским Собранием. Между тем про отсутствие какого-либо ограничения в строительстве в центральной части города я сама говорила в каждом интервью СМИ».

Шаменкова отметила, что влюблена в свою профессию:

«У меня дети архитекторы, мой муж архитектор. То есть у меня семья, которая занимается архитектурой. И я считаю, что это лучшая профессия, которая может быть вообще в принципе. Это по моему мнению. И мы даже делали такие вещи. Специально выкладывали в интернет проекты зданий повышенной этажности – посмотреть реакцию людей: будут ли эти объекты приняты обществом или не будут приняты. И никакого вот такого отрицательного резонанса это не вызывало. Здание, которое на Когония строится, оно строится с 2021 года. И так как это коммерческий объект, объявления о продаже апартаментов были выложены во всех интернет-порталах. И на баннерах размещалась реклама. И никто никак не реагировал на это дело. И вот сейчас вдруг пошел такой резонанс».

Заговорив о Градостроительном кодексе, отсутствие которого так мешает стране, Шаменкова подчеркнула:

«Я буду просить внести в этот Градостроительный кодекс информацию, которая будет регламентировать застройку в исторической части города. Буду просить дать больше полномочий Градостроительному совету, решения которого сейчас носят только рекомендательный характер. Надеюсь, что, если мы будем выносить проекты на заседания Градостроительного совета, и если совет не будет рекомендовать воплощать эти проекты в жизнь, тогда глава администрации не сможет подписывать соответствующие распоряжения. То есть я за то, чтобы дать Совету больше полномочий».

А потом мы вернулись к стройке у морпорта:

«Это среднеэтажная застройка. Когда об этом здании говорят как о высотке, это не так. При этом оно такого же цвета, что и соседнее российское посольство, с такими же вертикальными опорами, как российское посольство. И это будет выглядеть комплексно. И мы не стали придавать какой-то индивидуальный динамичный вид фасаду здания – для того, чтобы не «спорить» с фасадом бывшей гостиницы «Россия» (на набережной). Вот это маленькое здание, которое является акцентным в этом квартале, оно должно быть вишенкой на торте, а новое – ни в коем случае не «перепрыгивать» его в плане эстетики».

Кстати, добавила она, высота расположенных рядом зданий гостиницы «Абхазия» и посольства РФ составляет по 26 метров, а высота здания Абхаздрамтеатра - 28 метров.

Как и кем решится вопрос о новостройке, которая стала в этом году камнем преткновения в столице Абхазии, пока неизвестно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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