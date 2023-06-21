Вчера в конце рабочего дня в суде г. Сухума под председательством судьи Астамура Тванба началось рассмотрение административного дела по исковому заявлению администрации столицы Абхазии к Сухумскому городскому собранию о признании недействующим его решения от 12 ноября 2009 года.

Тут надо уточнить, что за минувшие с того момента тринадцать с половиной лет созывы горсобрания в Сухуме не раз менялись: выборы в этот орган местного самоуправления проходили вначале раз в три года, затем раз в четыре. Так что администрация города судится персонально отнюдь не с нынешним составом собрания, а с его достаточно давними предшественниками. В 2009-м горсобрание возглавлял Адгур Амичба, в нем было много активных депутатов, таких как Диана Керселян, Владимир Стороженко, Дмитрий Чукбар, и оно запомнилось обсуждением в СМИ ряда принимаемых ими решений и споров по ним. Но о том его решении, которое ограничивало строительство жилых зданий в историческом центре города 16 метрами в высоту, возможно, и вообще сейчас не вспомнили бы, тем более что за истекшее время его в городе неоднократно проигнорировали, если бы в феврале этого года не вспыхнул скандал со строительством многоэтажного здания рядом с российским посольством и за рестораном национальной кухни «Нартаа», если смотреть с приморской набережной.

Все началось с череды снимков с разных ракурсов, выложенных пользователями в соцсети «Фейсбук», на которых было видно, как из-за памятника историко-культурного наследия на набережной – бывшей гостиницы «Россия» – все больше выглядывает верхними этажами новостройка. Как выяснилось в дальнейшем, это апарт-отель, за снижение этажности которого повели решительную борьбу представители общественности, прежде всего организации «Хара Хакалакь». По их убеждению, появление на этом месте такого здания ведет к уничтожению уникальности и привлекательности исторической части набережной. И, как важный аргумент в этой борьбе, в абхазском сегменте соцсетей было выложено решение Сухумского городского собрания 2009 года, согласно которому до утверждения генерального плана города его администрация должна приостановить выдачу разрешений на капитальное строительство зданий, в том числе вдоль береговой зоны и в местах расположения объектов историко-культурного наследия.

В мае мэр Сухума Беслан Эшба публично заявил, что администрация города собирается оспорить это решение в судебном порядке.

Началу обсуждения иска по существу дела предшествовали в этом месяце два предварительных судебных заседания. На одном их них суд отказал в участии в процессе Государственному управлению историко-культурного наследия республики, хотя сторона ответчика настаивает, что оно имеет непосредственное отношение к рассмотрению искового заявления. Управление обратилось в связи с этим отказом с жалобой в Верховный суд.

Ну, а вчера представители истца и ответчика изложили на суде свои позиции. Представитель администрации города, ее юрист Аслан Дочия заявил (запись телеканала Абаза-ТВ):

«Сухумское городское собрание вправе утверждать схемы и проекты городской планировки. Так, согласно части 6 статьи 15-й закона РА «Об управлении в административно-территориальных единицах», собрания городов и районов утверждают схемы и проекты городской планировки. В данном законе отсутствует правомочие Схумского городского собрания приостанавливать выдачу администрацией города Сухума разрешения на строительство объектов недвижимости. В действующем законодательстве Республики Абхазия также отсутствуют иные нормативно-правовые акты, предоставляющие право органам местного самоуправления ограничивать строительство объектов недвижимости. Сухумское городское собрание неправильно трактует вышеуказанные нормы закона, принимая решение о приостановке выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости. Администрация города также отмечает, что решение Сухумского городского собрания №126 от 12 ноября 2009 года не обладает юридической силой с момента его принятия, так не было опубликовано в установленном законом порядке. 24 ноября 2009 года в газете «Акуа-Сухум» за №22 вышла статья Квициния Мадоны Григорьевны под заголовком «Депутаты приостановили капитальное строительство в центре Сухума», что не может являться официальным опубликованием нормативно-правового акта».

Дочия добавил, что правомочие на выдачу таких разрешений от имени администрации регулируется постановлением еще Совета народных комиссаров СССР и положением о главном архитекторе города или района.

По его словам, решение Сухумского городского собрания самим собранием не было реализовано, потому что с момента принятия его не было никаких действий, чтобы органы государственной власти и другие организации, граждане исполняли данное решение Сухумского городского собрания. Бездействие Сухумского городского собрания, сказал он, мы трактуем таким образом, что оно не считало его нормативно-правовым актом, который обладает юридической силой.

Сухумское городское собрание на процессе представляют юристы Саид Гезердава и Эсма Колбая.

По словам первого, истец ссылается на документы советского времени, подзаконные акты, которые не соответствуют ни Конституции, ни законодательству Абхазии. Нормативно-правовые акты не могут определять компетенцию органов местного самоуправления и местных органов государственного управления, так как таких категорий в советский период не существовало. Еще одна недопустимая причина использования советских законов в данном случае – они противоречат принципу самостоятельности местного самоуправления, который впервые провозглашен в Конституции РА. Гезердава продолжил:

«Позиция Сухумской администрации лишний раз доказывает, что ее деятельность нуждается в особом контроле со стороны городского собрания. Истец ссылается на отсутствие у Сухумского городского собрания права приостанавливать выдачу разрешений на строительство. При этом он пытается представить содержание решения Сухумского городского собрания, оспариваемого сегодня, таким образом, будто бы собрание полностью лишает его данного права и даже, наверное, присваивает его, в то время как собрание не лишило его своим решением такого права, а лишь ограничило его конкретными рамками, для того чтобы оно не было абсолютным и произвольным. Решение горсобрания от 2009 года исходит из необходимости ограничения действия администрации в условиях, когда отсутствуют важнейшие документы в области градостроительства, что создает условия для принятия необоснованных и произвольных решений, которые основаны на мнении и позиции конкретных должностных лиц, и могут вызвать транспортный коллапс, инфраструктурный коллапс и так далее».

Эсма Колбая добавила, что газета, в которой было опубликовано решение горсобрания, выходит с 1988 года, зарегистрирована в Министерстве юстиции как СМИ, и аргумент, что решение горсобрания не было опубликовано должным образом, не соответствует действительности.

Рассмотрение дела намечено продолжить послезавтра.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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