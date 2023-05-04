Результаты майского опроса общественного мнения, проведенного по заказу NDI, оказались противоречивы. «Плохой» считает экономическую ситуацию почти каждый второй респондент, почти столько же скептически оценивают способность власти справиться с экономическими проблемами. При этом доверие правительству в сравнении с 2019 годом возросло на 18%.

Бедность, рост цен, безработицу считают главными вызовами большинство жителей Грузии на протяжении последних 10 лет – таковы результаты социологического опроса Национального демократического института (NDI). Инфляцию назвали основной проблемой 30% опрошенных, безработицу – 29%, бедность – 27%, территориальную целостность – 23% (опрос допускал несколько ответов). Эти данные в той или иной степени соответствуют допандемийным показателям 2019 года. При этом около половины (48%) опрошенных считают, что правительство плохо справляется с экономическими вызовами и не сможет вывести страну из кризиса. Еще 44 процента считают, что власти справляется «средне», 36 процентов, напротив, полагают, что нынешнему кабмину под силу справиться с экономическими вызовами.

Михаил Кукава, руководитель отдела экономической и социальной политики Института развития свободы информации (IDFI), говорит, что, несмотря на пессимистический фон, данные опроса свидетельствуют о росте доверия правительству. К примеру, в июне 2019 года недоверие кабмину выражали на 18% больше опрошенных. Несмотря на позитивные в целом сигналы, эксперт считает, что улучшение ситуации произошло не от расторопности властей, а благодаря внешним факторам – наращивание торговли с Россией солидно пополнило казну, отсюда и реакция граждан:

«Опрос показал, что доверие к кабмину растет в сравнении с прошлым периодом. Сейчас власти находятся в некоторой эйфории. Статистика на их стороне – растут поступления в бюджет, прямые иностранные инвестиции превзошли показатели 2019 года. Но надо отдавать себе отчет, что это происходит не благодаря, а, можно сказать, вопреки власти – после пандемии наблюдается оживление экономики региона, налаживаются новые логистические маршруты. Но главное в другом – у нас очень серьезный приток российского капитала, а в страну хлынул поток российских граждан. Понятное дело, что поток граждан с высокими доходами, которые организовали здесь бизнес, оживил экономику страны, резервы Нацбанка на историческом максимуме, но это не заслуга власти – она просто плывет по течению, наглухо привязав страну к российскому рынку. Другое дело, что это мало отразилось на благополучии граждан, так как двузначная инфляция поглотила двузначный экономический рост».

Новый опрос NDI продемонстрировал некоторое улучшение социального фона – несмотря на то, что около трети опрошенных (34%) считают, что их доходы уменьшились за пять лет, еще столько же (35%) заявили, что они остались на том же уровне, еще 28% заявили, что возросли. В 2019 году озабоченных сокращением доходов было на 13% больше, а довольных их увеличением – на 8% меньше. По словам Михаила Кукава, улучшение также связано с российским фактором:

«По нашим сведениям, о росте доходов заявляет та часть граждан, которые жили за счет ренты или были трудоустроены в туристическом бизнесе. С начала войны в Украине в Грузию иммигрировали десятки тысяч россиян. Власти ведут страну в направлении России не только политически, но и экономически, что чревато – ориентация на один рынок свернет экономические отношения с остальным миром, и членство в ЕС перестанет быть перспективой. Убежден, если мы не станем членом ЕС в ближайшей перспективе, нам будет уготована роль экономического и политического придатка России – со всеми вытекающими последствиями».

Традиционно власти раскритиковали соцопрос. Спикер парламента Шалва Папуашвили обвиняет социологов в пропаганде:

«Этим опросам никто не доверяет, тогда какова цель этого исследования?! Исследования NDI-IRI уже получили название предвзятых, и в конечном счете единственное, к чему они приводят, – это к замешательству в обществе. Кроме того, это приводит к появлению деструктивных программ. Инструмент, цель которого – внести путаницу, – это пропаганда. Следовательно, у этих исследований нет другой цели, традиционно эти два исследования отстранены от реальности».

Между тем, согласно данным Грузстата, сближение с Россией изменило демографическую картину в стране. По итогам переписи 2022 года, из Грузии выехало 100 тысяч граждан Грузии. За этот период количество проживающих в стране россиян увеличилось на 56 тысяч 400 человек.

По данным Национальной службой статистики, в 2023 году Россия для Грузии стала лидером как по импорту, так и экспорту. При этом поставки некоторых товаров из России выросли на порядок. К примеру, импорт нефти и нефтепродуктов возрос в 6,6 раз, импорт угля возрос в 80 раз.

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