Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Экономика

Опрос NDI выявил головокружение от успехов

Бедность, рост цен, безработицу считают главными вызовами большинство жителей Грузии на протяжении последних 10 лет

Результаты майского опроса общественного мнения, проведенного по заказу NDI, оказались противоречивы. «Плохой» считает экономическую ситуацию почти каждый второй респондент, почти столько же скептически оценивают способность власти справиться с экономическими проблемами. При этом доверие правительству в сравнении с 2019 годом возросло на 18%.

Бедность, рост цен, безработицу считают главными вызовами большинство жителей Грузии на протяжении последних 10 лет – таковы результаты социологического опроса Национального демократического института (NDI). Инфляцию назвали основной проблемой 30% опрошенных, безработицу – 29%, бедность – 27%, территориальную целостность – 23% (опрос допускал несколько ответов). Эти данные в той или иной степени соответствуют допандемийным показателям 2019 года. При этом около половины (48%) опрошенных считают, что правительство плохо справляется с экономическими вызовами и не сможет вывести страну из кризиса. Еще 44 процента считают, что власти справляется «средне», 36 процентов, напротив, полагают, что нынешнему кабмину под силу справиться с экономическими вызовами.

Михаил Кукава, руководитель отдела экономической и социальной политики Института развития свободы информации (IDFI), говорит, что, несмотря на пессимистический фон, данные опроса свидетельствуют о росте доверия правительству. К примеру, в июне 2019 года недоверие кабмину выражали на 18% больше опрошенных. Несмотря на позитивные в целом сигналы, эксперт считает, что улучшение ситуации произошло не от расторопности властей, а благодаря внешним факторам – наращивание торговли с Россией солидно пополнило казну, отсюда и реакция граждан:

«Опрос показал, что доверие к кабмину растет в сравнении с прошлым периодом. Сейчас власти находятся в некоторой эйфории. Статистика на их стороне – растут поступления в бюджет, прямые иностранные инвестиции превзошли показатели 2019 года. Но надо отдавать себе отчет, что это происходит не благодаря, а, можно сказать, вопреки власти – после пандемии наблюдается оживление экономики региона, налаживаются новые логистические маршруты. Но главное в другом – у нас очень серьезный приток российского капитала, а в страну хлынул поток российских граждан. Понятное дело, что поток граждан с высокими доходами, которые организовали здесь бизнес, оживил экономику страны, резервы Нацбанка на историческом максимуме, но это не заслуга власти – она просто плывет по течению, наглухо привязав страну к российскому рынку. Другое дело, что это мало отразилось на благополучии граждан, так как двузначная инфляция поглотила двузначный экономический рост».

Новый опрос NDI продемонстрировал некоторое улучшение социального фона – несмотря на то, что около трети опрошенных (34%) считают, что их доходы уменьшились за пять лет, еще столько же (35%) заявили, что они остались на том же уровне, еще 28% заявили, что возросли. В 2019 году озабоченных сокращением доходов было на 13% больше, а довольных их увеличением – на 8% меньше. По словам Михаила Кукава, улучшение также связано с российским фактором:

«По нашим сведениям, о росте доходов заявляет та часть граждан, которые жили за счет ренты или были трудоустроены в туристическом бизнесе. С начала войны в Украине в Грузию иммигрировали десятки тысяч россиян. Власти ведут страну в направлении России не только политически, но и экономически, что чревато – ориентация на один рынок свернет экономические отношения с остальным миром, и членство в ЕС перестанет быть перспективой. Убежден, если мы не станем членом ЕС в ближайшей перспективе, нам будет уготована роль экономического и политического придатка России – со всеми вытекающими последствиями».

Традиционно власти раскритиковали соцопрос. Спикер парламента Шалва Папуашвили обвиняет социологов в пропаганде:

«Этим опросам никто не доверяет, тогда какова цель этого исследования?! Исследования NDI-IRI уже получили название предвзятых, и в конечном счете единственное, к чему они приводят, – это к замешательству в обществе. Кроме того, это приводит к появлению деструктивных программ. Инструмент, цель которого – внести путаницу, – это пропаганда. Следовательно, у этих исследований нет другой цели, традиционно эти два исследования отстранены от реальности».

Между тем, согласно данным Грузстата, сближение с Россией изменило демографическую картину в стране. По итогам переписи 2022 года, из Грузии выехало 100 тысяч граждан Грузии. За этот период количество проживающих в стране россиян увеличилось на 56 тысяч 400 человек.

По данным Национальной службой статистики, в 2023 году Россия для Грузии стала лидером как по импорту, так и экспорту. При этом поставки некоторых товаров из России выросли на порядок. К примеру, импорт нефти и нефтепродуктов возрос в 6,6 раз, импорт угля возрос в 80 раз.

Подписывайтесь на нас в соцсетях

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG