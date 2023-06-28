Спецпредставители по санкциям: «Главная цель состоит в том, чтобы РФ не получала оружие»

Спецпредставители ЕС, США и Великобритании по санкциям подвели итоги переговоров, прошедших в Тбилиси.

«Наша главная цель состоит в том, чтобы Россия не получала оружие, с помощью которого ведет агрессивную войну и убивает людей. Мы – США, Великобритания и Евросоюз обращаем внимание на тип электронных устройств, которые используются для этих целей. Наше сотрудничество с Грузией подразумевает именно это направление», — заявил глава Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен.

В начале июня он утверждал, что европейские компании продают определенные товары странам, которые впоследствии перепродают эти материалы России. Речь идёт, в частности, о микросхемах и электронике, которые необходимы РФ для военного производства, напоминает SOVA.

Генеральный директор по экономике, науке и технологиям министерства иностранных дел, по делам содружества и развития Великобритании Кумар Айер отметил, что речь идет о 38 наименованиях электротоваров.

«Хочу подчеркнуть, что мы приехали не только в Грузию, чтобы поговорить об этом, мы поедем в Армению из Грузии. Наша совместная группа уже посетила пять-шесть стран, и мы собираемся посетить еще много мест, чтобы поговорить об этой конкретной проблеме, о том, как мы работаем над ней, как мы ее определяем, на что мы смотрим, какая конкретная методика у нас разработана», — заявил Кумар Айер.

Координаторы санкционной политики говорят, что встречи в Грузии являются хорошим примером тесного сотрудничества с правительством и различными ведомствами страны.