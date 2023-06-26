Спецпредставители ЕС, США и Великобритании прибыли сегодня в Грузию. В рамках двухдневного визита официальные лица обсудят с властями Грузии вопросы санкций в отношении России. Власти в очередной раз заявили, что Грузия остается образцовым партнером Запада, однако присоединяться к санкциям не будет. Оппоненты власти считают, что страна дрейфует в сторону РФ.

По сообщению представительства ЕС в Грузии, основной целью визита является «налаживание прямого канала коммуникации и диалога об основах будущего сотрудничества в вопросе санкций».

Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен и генеральный директор по экономике, науке и технологиям МИД Великобритании Кумар Айер проведут встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили, а также исполняющим обязанности президента Национального банка и генеральным прокурором. Запланирована также встреча с представителями бизнес-кругов.

Власти заверяют, что Грузия образцово выполняет режим международных санкций, параллельно заявляя, что не позволят обрушить экономику страны, за год в разы нарастившей торговлю с Россией. К примеру, несколько дней назад генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе утверждал, что Грузия в случае присоединения к антироссийским санкциям Запада нанесет непоправимый ущерб собственному народу и экономике Грузии.

«Что касается наших торговых отношений, присоединения или неприсоединения к санкциям, то мы много раз говорили и еще раз повторю – мы не пойдем на такой шаг, который изначально будет вредным, в первую очередь для нашей страны. Когда нас призывают ввести санкции, мы знаем, что навредим простому крестьянину, который трудится сутки напролет, чтобы создать какой-то продукт, а затем продать его, пусть даже на российском рынке. Почему бы нам не воспользоваться этой возможностью и не дать грузинским предпринимателям заработать средства, которые поступают в грузинскую экономику? Соответственно, если мы сделаем шаг к присоединению к этим санкциям, мы нанесем вред не российской экономике, мы нанесем вред собственному народу и экономике Грузии», – подытожил Каладзе.

Сегодня власти несколько подкорректировали риторику. Министерство финансов Грузии и соответствующие структуры неоднократно пресекали попытки обхода санкций, заявил журналистам спикер парламент Шалва Папуашвили. «Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан получит возможность убедиться, что Грузия не допустит использования своей территории для обхода санкций», – заверил политик.

«Что касается режима санкций, то наша политика заключается в том, что мы не допускаем использования территории Грузии для обхода международных санкций, и ни один факт, даже на уровне подозрений, не подтвердился. Скажу больше: нами было пресечено около 1300 попыток провоза грузов в отношении находящихся под санкциями компаний либо попыток провоза запрещенных товаров. Кстати, отправителями были, в том числе, и государства-члены Евросоюза, в том числе, и Соединенные Штаты Америки. Поэтому искать проблемы следует не здесь, а там, откуда отправляется запрещенный груз. Грузия несет функцию промежуточного пункта транзита, но мы не вводим двусторонних санкций против России. Тот, кто призывает это сделать, подталкивает Грузию на эскалацию с Россией», – убежден Шалва Папуашвили.

Впрочем, учитывая недавние заявления руководителя Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джима О’Брайена, эксперты прогнозируют, что диалог с властью не будет простым. Напомним, выступая на мероприятии, организованном Европейским советом по международным отношениям 8 июня, О’Брайен назвал Грузию в числе пяти стран, представляющих проблему с точки зрения уклонения России от санкций – наряду с Турцией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Арменией.

Тогда же он акцентировал внимание именно на вопросах поставок товаров европейскими компаниями через третьи страны, после чего они попадали на рынок России. Эта практика позволила России к началу 2023 года нарастить повторный импорт важных категорий электронных товаров до довоенного уровня, а также получить доступ к чипам, процессорам и интегрированным схемам, необходимым для создания современного оружия. «Это важная проблема, поэтому я отправляюсь в Казахстан, поэтому я отправляюсь в Грузию, Армению и другие страны», – заявил тогда О’Брайен.

В оппозиции считают, что, несмотря на противоречивую и путаную риторику, власти придется выбирать, потому что наращивать торговлю с Россией с невинным лицом больше не получится, заявила журналистам депутат Хатия Деканоидзе:

«Вопросы будут касаться в целом наращивания транзита торговли, в особенности электроникой. Думаю, партнерам необходимо установить готовность грузинской стороны препятствовать провозу запрещенных товаров. И в этом контексте визит делегации представляется очень важным. Если будет подтверждено, что своим бездействием власти способствуют беспрепятственному провозу санкционных товаров, то это станет причиной введения санкций против Грузии. И это станет катастрофой».

Власть банально зарабатывает на торговле с Россией, поэтому будет максимально противиться санкциям, считает политолог Гия Хухашвили. В то время когда западные партнеры вводят 11-й пакет санкций против России, грузинские власти с гордостью рапортуют об увеличении транзита с этой страной, напомнил эксперт.

«Переадресация транзита с помощью фирм-однодневок стало обычной практикой. Было несколько скандалов: напомню, когда в Батумский порт с целью смены происхождения товара зашло груженое российской нефтью судно, власти тщательно скрывали инцидент, а потом спокойно отпустили груз восвояси. Конечно, кто-то покрывал факт контрабанды в верхах. Смотрите, что происходит: когда весь цивилизованный мир наращивает санкции против России, наша власть, наоборот, плывет против течения – интеграция экономических связей с северным соседом идет бешеными темпами. Разумеется, риски коррупции возросли и создана черная дыра, и именно на все эти вопросы власти придется отвечать», – говорит Гия Хухашвили.

На этом фоне Россия расширяет возможности для сухопутного транзита с Грузией. Напомним, на днях стало известно, что пункт пропуска «Верхний Ларс» для движения транспорта со стороны России расширен до 39 полос. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Это позволит почти вдвое нарастить транзит, и если в прошлом году в сутки проходило в среднем 870 грузовиков, то сегодня эта цифра превышает 1300 единиц. Это позволило Москве заявить о «прорыве экономической блокады» через «Верхний Ларс».

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