Стрелок Нино Салуквадзе отправится на Олимпийские игры-2024. Три года назад, после Олимпиады в Токио спортсменка сказала, что планирует продолжить карьеру в качестве тренера, однако несколько дней назад заявила, что все же поедет в Париж на летние Игры-2024. Таким образом, Салуквадзе побьет свой же рекорд по числу участий в олимпиадах среди женщин.

Летние Игры-2024 в Париже станут десятой олимпиадой, в которой примет участие обладательница всех олимпийских титулов, чемпионка мира и Европы в стрельбе из пневматического пистолета Нино Салуквадзе. Все решилось на Европейских играх-2023, состоявшихся в Польше. На турнире по стрельбе из спортивного пистолета на 25 метров спортсменка заняла четвертое место, а по завершении соревнований поделилась новостью:

«Сегодня, когда в нашем виде (спорта) разыгрывалась лишь одна квота (путевка) на Олимпийские игры в Париже, в финале, в очень сложной борьбе я получила эту лицензию. Это будет десятая олимпиада для меня».

Известие это стало без преувеличений неожиданностью для многих представителей спортивной общественности. Рекордсменка по числу участий в олимпиадах среди женщин – Нино Салуквадзе после летних Игр-2021 в Токио заявляла, что если и будет участвовать в следующих Олимпийских играх, то только в роли тренера. Решение Салуквадзе продлить свою карьеру порадовало и члена парламентского комитета по делам спорта Грузии Шоту Хабарели:

«Нино вновь собрала силы. Да, она заявляла, что завершает спортивную карьеру, но, видимо, после того, как отдохнула, решила, что может установить новый рекорд. В принципе, все это зависело только от самой Нино, от ее энергии. Очень хорошо, что она приняла такое решение. Она вообще феномен, на который могут равняться будущие поколения, поэтому нельзя преуменьшать ее важность для всей Грузии, особенно в сфере развития спорта».

Приветствует решение Нино Салуквадзе и спортивный обозреватель Давид Клибадзе. Он утверждает, что спортсменка в одном из последних интервью дала понять, что еще не до конца определилась с тем, завершать карьеру или нет:

«Когда она вернулась из Токио с девятой для нее Олимпиады, я разговаривал с ней, и тогда она сказала: «Я еще подумаю». Потому для меня это не было новостью. Это новый рекорд, повод для гордости, что женщина-грузинка с титулом олимпийского чемпиона участвует в десятой олимпиаде подряд. Может, и эти игры не станут для нее последними, я не удивлюсь, если она примет участие еще в одной олимпиаде после Парижа».

Олимпийское золото и серебро Нино Салуквадзе завоевала в 1988 году на летних Играх в Сеуле, бронзовую медаль она взяла спустя 20 лет на Олимпиаде-2008 в Пекине. В разное время она завоевала шесть золотых медалей, две серебряных и одну бронзовую на чемпионатах мира, а с чемпионатов Европы привезла в Грузию четыре золота, четыре серебра и четыре бронзы. В 2021 году она стала первой женщиной в истории, которая приняла участие в девяти олимпиадах. Сегодня Салуквадзе 54 года, и критикам, указывающим на возраст спортсменки, Давид Клибадзе отвечает:

«Я считаю, что возраст не важен для стрелка. Этот вид спорта не требует таких серьезных физических нагрузок, чтобы жаловаться на то, что спортсмен потратил все силы. Стрельбе ничего не может помешать, если выходить на соревнования позволяет зрение и стрелок еще может держать оружие в руках».

Сама Нино Салуквадзе пока не комментировала свое решение продолжить спортивную карьеру стрелка и отправиться на очередную олимпиаду.

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