В Сухумском городском суде идет рассмотрение двух исков администрации столицы Абхазии к Собранию города о признании недействующим его решений от 12 ноября 2009 года. В абхазском обществе его называют делом о высотном строительстве, и каждый раз судебный зал заполняется многими известными представителями общественности.

«Эхо Кавказа» в последние дни дважды обращалось к гражданскому процессу в Сухумском городском суде по иску администрации абхазской столицы к Горсобранию о признании недействующим его решения от 12 ноября 2009 года, ограничивающего строительство в прибрежной зоне.

Так, в понедельник мы сообщали, что на заседании в тот день сторона ответчика выступила с ходатайством об объединении этого иска администрации к Собранию с аналогичным иском, оспаривающим ограничения высотности зданий в Сухуме. Однако судья Астамур Тванба отказал в его удовлетворении. После этого защитник стороны ответчика адвокат Эсма Колбая выступила с ходатайством на имя председателя Сухумского городского суда Беллы Хасая об отводе судьи, поскольку у представителей ответчика возникли сомнения в его объективности и беспристрастности.

Вчера Хасая ответила отказом на это ходатайство. А во второй половине дня в суде уже под ее председательством начался процесс по другому иску – тому самому, обсуждение которого сторона ответчика ходатайствовала объединить с первым. СМИ не были предупреждены об этом процессе, поэтому сегодня нам пришлось связаться по телефону с представителем ответчика Саидом Гезердава, чтобы он коротко прокомментировал вчерашние события. Саид сказал:

«На время ходатайства об отводе отводятся сутки. Рассмотрение раньше суток было завершено председателем суда. Она сказала, что нет оснований для отвода. Хотя, в принципе, вот эта позиция судьи непримиримая… Он не допустил фактически… Прокуратура не участвует в процессе. Хотя, в принципе, мы не должны ходатайствовать об участии прокуратуры, это суд должен привлечь. А участие прокуратуры обязательно, она в таких делах дает заключение. Ее представителей нет, и мы не знаем, как она будет давать заключение, если не присутствует в зале судебного заседания. А если заключение будет отсутствовать в материалах дела, это является основанием для пересмотра дела. Потом, из существенных вещей, он отклонил вот это ходатайство о привлечении Госуправления об охране историко-культурного наследия. Ведь решение Сухумского городского Собрания защищает объекты историко-культурного наследия, архитектурный исторический облик города, культурные слои, которые тоже есть, несомненно, на территории города. И вот без участия его очень странно…

– Я слышал, что там вчера начался и другой судебный процесс…

– Да, и второй процесс еще хуже протекает, молниеносно. Фактически судья чуть ли не хотела завершить процесс в тот же день.

– Вы тоже на этом процессе адвокат ответчика?

– Представитель. Там два представителя – я и Эсма Колбая. Она – адвокат, я просто представитель. Хотя адвокат – это профессия. А так в данном конкретном деле ее процессуальный статус – защитник ответчика. Вот такие нюансы наши. И, повторюсь, второе дело еще хуже для нас протекает. Нам фактически не предоставили возможность представить свидетельские показания. Как-то это все… Таким образом оказалось, что чуть ли не мы виноваты… что мы неправильно заявили ходатайство. Но процесс протекал так, что мы даже не поняли, что должны его заявлять. Мы начали в три часа и сидели почти до семи вечера… Очень долгое заседание было.

– Защитник истца был тот же самый, Аслан Дочия?

– Представитель администрации – да».

Аргументы сторон звучали в основном те же самые, что и в первом процессе. Следующие заседания по двум процессам назначены на завтра – на 11.30 и 13 часов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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