РФ «прилагает усилия» для восстановления ж/д сообщения через Абхазию – Захарова

Россия прилагает усилия для восстановления железнодорожного сообщения с Арменией через самопровозглашенную республику Абхазия. По информации армянских СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Мы прилагаем все усилия для реализации той масштабной дорожной карты, которая намечена. Эта дорожная карта включает и подписанные документы на уровне глав государств, и соответствующие комиссии под эгидой правительств наших стран. В ежедневном режиме делается все, чтобы это реализовалось», – отметила Захарова.

Ранее президент российской Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил о необходимости начала железнодорожного транзита через территорию Абхазии. Тему обсудили и на заседании Российско-Грузинского делового совета.

Абхазские политики поддерживают транзит грузов через Абхазию «из третьих стран». Об этом они заявили по итогам заседания рабочей группы по возможному транзиту грузов.

В 2021 году абхазский парламент обратился в Госдуму РФ с заявлением о том, что Абхазия готова на «равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения» между Россией и Арменией.

Власти Грузии говорят, что вопрос о железнодорожном сообщении между Россией и Грузией не стоит на повестке дня.