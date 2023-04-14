«Грузия нас признала?» – абхазские политики обсуждают транзит грузов

Абхазские политики поддерживают транзит грузов через Абхазию «из третьих стран». Об этом они заявили по итогам заседания рабочей группы по возможному транзиту грузов. Встреча прошла 13 апреля в администрации президента самопровозглашенной республики под руководством заместителя руководителя администрации Валерия Папба.

«Мы еще раз подтвердили, что мы согласны на транзит грузов через Абхазию из третьих стран. Этот вопрос должен быть проработан. Что касается снятия ограничений на некоторые виды товаров, мы рассматривали этот вопрос и на предыдущих совещаниях. Хотя он не входит в компетенцию рабочей группы, но был включен в повестку, и мы высказали свои мнения по нему», – сказал Папба.

«Эхо Кавказа» ранее рассказывало о решении абхазского лидера Аслана Бжания упростить торговлю через Ингурский мост. Глава администрации Гальского района Константин Пилия пояснил, что утвержден дополнительный перечень продукции, которую можно будет провозить транзитом или на внутренний рынок. Речь идет о сельхозпродукции, запчастях для автомобилей, моторных и смазочных маслах для автотранспорта и т.д. Пилия считает, что товары, пересекающие де-факто границу, должны оформляться в соответствии с абхазским таможенным законодательством.

При этом член рабочей группы от оппозиции Тимур Надарая заявил, что он «против торговли с Грузией».

«Запчасти и сельхозпродукцию можно везти и из Турции. У нас есть торговые связи с Турцией, ходят корабли», – сказал он.

Надарая согласен с выводами рабочей группы относительно необходимости транзита через Абхазию, пишет агентство «Апсныпресс».

«В рамках транзита мы не возражаем, чтобы через территорию Абхазии товары уходили в РФ, Турцию, Грузию, чтобы Абхазия на этом зарабатывала. Но мы категорически против того, чтобы наши таможенные органы оформляли товарные партии из Грузии. Это будет фактически означать наполнение грузинского бюджета, открытие границы в одностороннем порядке и вымывание денежных сумм из Абхазии в сторону Грузии», - заявил он.

Сегодня, 14 апреля Надарая вместе с лидером ветеранской организации «Аруаа» Тимуром Гулия провел брифинг. Они раскритиковали решение Аслана Бжания, связанное с торговлей через Ингурский мост.

«Мы что, с Грузией помирились? Пусть нам скажут: "Мы сегодня готовы торговать с Грузией, мы дружим с Грузией. Мы готовы принимать из Грузии товары и дальше их реализовывать с целью получения прибыли". Тогда мы поймем. Нас что, Грузия признала?», – сказал Надарая.