В России рассказали об уголовном преследовании грузинских бойцов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в аннексированном Донецке оперативное совещание. На встрече, по информации пресс-службы ведомства, обсудили расследование преступлений, «совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих».

В Следственном комитете, в частности, указали на уголовное преследование бойцов из Грузии.

«Продолжается расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. В результате взаимодействия с министерством обороны и другими оперативными службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран», – сказано в заявлении.

В 2022 году в России возбудили уголовное дело против 24 бойцов «Грузинского национального легиона», воюющего на стороне ВСУ, а в марте текущего года стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал их. Москва подозревает грузинских добровольцев в наёмничестве.

«Грузинский легион» — добровольческое вооруженное формирование, воюющее на стороне украинской армии. Он состоит преимущественно из бывших грузинских военных, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах.