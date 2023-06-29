Между Грузией и Румынией начато паромное сообщение

Паромное сообщение начато между Грузией и Румынией. Об этом сообщила компания-перевозчик – E60 Shipping Line.

Первый паром прибудет сегодня, 29 июня в грузинский порт Поти из Констанцы. Рейсы будут выполняться еженедельно.

190-метровый паром «Вильнюс» будет перевозить автомобили и грузовые контейнеры, а также пассажиров. Время в пути между Грузией и Румынией составит 42 часа.

На сайте компании опубликованы тарифы, согласно которым стоимость перевозки автомобиля составляет 500 евро, мотоцикла – 300 евро. Стоимость пассажирского билета – 200 евро, детского – 80 евро, для детей до шести лет – бесплатно.

В компании заявили, что паромная линия Поти-Констанца является «кратчайшим путем, соединяющим страны Кавказа и Центральной Азии с Европой». Она «безальтарнативна и имеет большое значение для нашей страны и региона», говорится в сообщении.