Информационное агентство «Апсадгьыл-инфо» пишет о выездном совещании министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут в отделе внутренних дел по Гудаутскому району. Новый глава ведомства подчеркнул, что в последние годы в районе активно развивается туризм, все больше людей приезжают в Гудауту для отдыха, что, безусловно, усиливает и без того ощутимую нагрузку на личный состав милиции. Он поручил предпринять все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан и туристов в период курортного сезона.

Люди, пребывающие в районе и приезжающие на территорию района, должны себя чувствовать комфортно, не должны ощущать, что им что-то может угрожать

«На территории у вас проживают криминальные авторитеты, знаете прекрасно, задачу по ним я отдельно обозначил, ее необходимо выполнять. Если будут нарушаться правила, которые установлены, будут большие проблемы. Люди, пребывающие в районе и приезжающие на территорию района, должны себя чувствовать комфортно, не должны ощущать, что им что-то может угрожать, потому что первостепенная ваша задача – обеспечение правопорядка среди наших граждан и лиц, приезжающих с целью отдыха», – сказал Киут.

Он подчеркнул, что поведение каждого милиционера влияет на общий имидж правоохранительной системы и ее восприятие гражданами. Министр отметил, что в последнее время в соцсетях граждане жалуются на сотрудников Госавтоинспекции, которые останавливают автомобили туристов без имеющихся на то причин.

«Ради просто проверки документов останавливать не нужно. Если есть нарушение, принимайте соответствующие меры. Но это должно быть обосновано. Чтобы не было никаких жалоб в мой адрес относительно того, что идут поборы, идут непонятно какие-то вещи», – сказал министр.

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Экономист Ахра Аристава на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу соглашения по Сухумскому аэропорту, подписанного недавно между правительствами Абхазии и России.

Предложения нашего кабмина по аэропорту, по апартаментам, по энергетике показывают, что современных альтернативных подходов у них нет

«Соглашение по аэропорту ничего общего с частно-государственным партнерством не имеет. Это больше похоже на то, что иностранный инвестор нанял правительство решать все вопросы в свою пользу – отнимать земельные участки, предоставлять льготы на 25 лет, предоставлять все разрешения быстро и так далее. Наше правительство должно вроде защищать интересы граждан Республики Абхазия, то есть прямо участвовать в проекте, создавать совместное предприятие с долевым участием, обеспечить защиту прав граждан страны, гарантируя участие в прибыли, также путем сокращения расходов на правительство обеспечивать вложение средств совместно с инвестором в проект. Но этого ничего нет. Предложения нашего кабмина по аэропорту, по апартаментам, по энергетике показывают, что современных альтернативных подходов у них нет».

Современные методы решения проблем, по словам Аристава, требуют проведения реформ, принятия новых законов.

«Нужен новый закон о бухгалтерском учете, который позволит отражать рыночную, реальную стоимость активов, имущества, а не остаточную по советскому бухучету. Это позволит сформировать аудиторскую палату, институт независимых бухгалтеров, без которых немыслима рыночная экономика. Надо принимать закон о частно-государственном партнерстве, что позволит государству входить имуществом в совместные предприятия и дополнительно вкладывать финансовые средства в предприятия совместно с инвестором, а не передавать просто в аренду. После реформы бухучета реформируют страхование для минимизации рисков при реализации тех или иных проектов. Государство будет иметь возможность максимально эффективно использовать государственную собственность через акционирование, привлечение граждан и юрлиц к участию в национальных проектах. Параллельно усиливается антикоррупционное законодательство, вводится декларирование доходов и расходов для всех граждан, чьи доходы превышают 12 млн рублей в год. Дополнительно вводятся цифровые услуги государства, обеспечивающие прозрачность в принятии решений, через новый закон о цифровизации страны и ряд законов о тендерах, конкурсах, о малом бизнесе. А как делает кабмин сейчас, раздавая льготы, передавая собственность граждан просто в аренду, нашему народу от таких устаревших методов пользы не будет никакой».

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Агентство «Апсныпресс» пишет о Международном дне борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечался 26 июня. Главврач Республиканского наркологического диспансера Ирма Ануа в интервью агентству рассказала об особенностях работы с зависимыми от наркотиков и алкоголя людьми. На вопрос, какие виды наркотиков сейчас в ходу в Абхазии, она ответила: «Марихуана в ходу у нас всегда, из опиатов популярен метадон, а из стимуляторов – мефедрон. Что касается маковой соломки, то этого наркотика стало меньше».

Она уточнила, что лечение зависимости от метадона – очень насыщенное, требуется много различных препаратов и процедур, проводится мощная детоксикация и снятие ломки. «Что касается мефедроновой зависимости, то она не требует сильной детоксикации, но от этого наркотика очень сильные нарушения психики, которые требуют серьезной психиатрической реабилитации. Поэтому говорить о том, что один вид наркотиков менее опасен, чем другой, нельзя. От употребления каждого вещества свои последствия, и все они тяжелые», – пояснила врач.

Школьники не состоят на учете в диспансере, но это, по ее словам, не означает, что их нет.

Внесение в список запрещенных препаратов, той же «лирики», заметно сократило ее употребление среди молодых людей

«В основном они употребляют марихуану и таблетки, например, прегабалин. Другие наркотики, как правило, присоединяются позже, так как сделать себе укол намного сложнее и страшнее, чем покурить или принять таблетку. Кстати сказать, внесение в список запрещенных препаратов, той же «лирики», заметно сократило ее употребление среди молодых людей», – сказала Ирма Ануа.

Агентство социальной информации пишет, что, согласно данным УКОН МВД республики, в этом году в стране уже было зарегистрировано 48 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. А к административной ответственности привлекли 217 человек. При этом число наркозависимых в стране растет. Согласно данным Министерства здравоохранения Абхазии, в 2022 году на учете в наркологическом диспансере находились 1126 человек с наркотической зависимостью. А по информации Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РА от 1 января текущего года, в стране наркотики употребляют более 1300 человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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