Господа! Я никогда не мог себе представить, что Евгений Пригожин и его детище ЧВК «Вагнер» вдруг станет у нас любимым и желанным персонажем. Однако это случилось, и я в который раз повторил фразу уважаемого мною Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю».

С самого начала похода «вагнерианцев» «на Москву» на страничках многих знаковых грузинских «фейсбукистов» стали появляться странные тексты типа того, что Евгений – наш человек, наш герой, и победа будет за нами.

– Победа?! – вопрошал я, несказанно удивленный, – какая победа? Победа в чем?

– Во всем! – холодно отвечали мне, не вдаваясь в конкретику.

По-моему, Пригожин еще только-только собирался начать свой «крестовый поход», а у нас уже знали, чем все закончится; закончится тем, что в России начнется крупномасштабная гражданская война, что Путин сбежит, сам не ведая куда, что наше грузинское правительство будет вынуждено освободить из больничного заточения Михаила Саакашвили, что «Грузинская мечта» всем кагалом удерет в отставку и что наконец-то «Единое национальное движение» вернет себе то, что по недоразумению потеряла 11 лет тому назад, – власть!

И самое главное – Российская империя развалится.

Вы думаете, я шучу? Никак нет-с!

Могу привести парочку высказываний некоторых наших деятелей оппозиционных видов искусств, и вы сами убедитесь, прав я или нет.

К примеру:

Михаил Саакашвили: «Развал России начался в 2008 году, когда мы не сдали Тбилиси. Далее этот процесс продолжился, и теперь он подходит к концу!»

Шалва Хачапуридзе (адвокат М. Саакашвили): «Так вы выпускаете Саакашвили или как?»

Георгий Удесиани: «Братья, патриоты Грузии, будьте готовы к борьбе, мы войной должны вернуть то, что потеряли. Или сейчас, или никогда. Восстановление Грузии очень близко».

Николоз Гварамия (недавно помилованный президентом Зурабишвили бывший директор телекомпании «Мтавари»): «Go Go Zhenia».

Натия Панджикидзе (психолог, супруга бывшего министра обороны Грузии Ираклия Аласания): «Люди, у меня к Пригожину появились нежные чувства. Я преподнесу ему осенние цветы».

Ну, и так далее.

Один доморощенный поэт по имени Нугзар даже посвятил четверостишие Пригожину, которое я, за неимением поэтическо-переводческого дара, не смогу с таким же блеском сказать по-русски, но смысл, приблизительно, такой: «Больше битвы, больше страсти, наш Пригожин рвется к власти».

Думаю, директор ЧВК «Вагнер» был бы дико удивлен, узнав, что нежданно-негаданно у него появилось так много почитателей, и не где-нибудь, а в Грузии.

Многие стали громко требовать у премьер-министра Гарибашвили срочного созыва Совета безопасности, а также немедленно закрыть пограничный пункт «Ларс» и ввести визовый режим для граждан России.

Вот, честное слово, не могу понять – как надо было закрыть «Ларс»? Забаррикадировать его что ли? Или просто людей с российскими паспортами тупо не впускать? А разве так можно? Разве это не нарушение каких-нибудь международных юридических норм? И что даст закрытый «Ларс»? Да, простых граждан он не пропустит, а если, не дай бог, какие-нибудь отморозки захотят вторгнуться, то разве амбарный замок на границе «Ларса» им будет помехой? И почему только «Ларс», а другие пограничные пункты?

Вопросов много, ответы же мне неизвестны.

«Есть многое на Свете, друг Горацио,

Что неизвестно нашим мудрецам».

Господа, я могу, конечно, начать перечислять все, что непонятно мне во всем этом полупотешном пригожинском бунте, но, наверное, вам было бы интереснее узнать, что я все-таки понимаю. А то, что я не понимаю, уверен, также не понимает процентов 99. У меня даже нет полной уверенности, что оставшийся один процент знает, что же произошло в действительности.

Я даже больше скажу: не удивлюсь, если сам виновник торжества Евгений Пригожин до конца понимал, для чего он это все затеял.

Поэтому лучше я буду говорить то, что я знаю наверняка и во что верю всем своим большим и пламенным сердцем. А верю в то, что бунт Пригожина никак не мог быть согласован с президентом России. Да, об этом тоже ходят слухи, что это был «договорняк», хотя не могут объяснить, для чего это было нужно главе России. ВВП в данном случае выглядел довольно слабо, я бы даже сказал, неуверенно и напугано. Во всяком случае, таким струхнувшим я его еще никогда не видел. Путин от этой заварушки никаких плюсов себе не записал, а скорее вышел в большие минусы. Хотя...

Хотя я уверен, российские бравые пропагандисты, все эти непотопляемые Соловьевы и иже с ними, через денька два так красочно распишут случившееся, что глубинный российский народ снова воздаст хвалу своему бессменному вождю, без которого, они уверены, не будет России и который в очередной раз оказался спасителем.

Сказал бы я, что эта была славная клоунада, но не скажу, так как погибли люди. Вроде бы 13 человек стали жертвами пригожинских бойцов; про уничтоженную технику, про покореженную инфраструктуру, про горящую нефтебазу ничего не буду говорить – черт с ней, с нефтебазой. Но вот людей жалко, которые погибли... а за что они погибли? И самое... нет, не смешное, а, наверное, страшное то, что никто за их гибель не понесет ответственность – Владимир Путин объявил, что у него нет никаких претензий к ЧВК, и он закрывает уголовное дело, которое еще субботним утром велел открыть. И что все это произошло из-за недоразумения, и вообще вагнеровцы – они настоящие патриоты, любят родину и готовы защищать ее до последнего рубля.

Сиречь – патрона.

Евгений Пригожин (пока что) отделался легким испугом. Его пожурили, и зажгли ему зеленый свет, чтобы он мог спокойно уйти в Беларусь. А гибель людей и попытка мятежа – это пустяки, дело житейское. Главное, что бы «СВО» он не называл «войной», за это ведь можно и в колонию загреметь.

Вот это, господа, и есть самое страшное, что имеет место в Российском государстве – полная беспредельщина. Все законы решаются, так сказать, «по понятиям» – пацан сказал, пацан сделал.

Убили людей, и что с этого? Да ничего. Лес рубят – щепки летят. Вон, в соседнем государстве, в суверенном, заметьте, государстве, ежедневно гибнут мирные люди, ну и что? Да ничего. Это все из-за «фашистов, нацистов, наркоманов и бездельников». Гибнут из-за того, что их президент не соизволил прогнуться под самодура-диктатора, под «собирателя земель».

Мне было бы интересно поговорить с ростовчанами, спросить их, а что они чувствовали в те часы, когда пригожинские боевики маршировали по их городу. Какой-то очевидец написал: ростовчане чуть ли не с хлебом-солью встречали вагнеровцев. Но опять-таки не буду верить слухам. Даст бог, когда-нибудь встречу коренного ростовчанина и за кружкой чая расспрошу его в подробностях обо всем, что там творилось.

А у нас... у нас же эйфория быстро спала, как только стало известно, что Пригожин сдал назад.

Что он не взял Москву, и не будет в России военного переворота.

Неужели наши молодцы думали, что Пригожину дали бы возможность взять Москву? И даже если бы он это сделал, если бы на его сторону встала регулярная армия и случилась бы смена власти, то нам это пошло бы на пользу? Что Пригожин – тот человек, который восстановит справедливость, прекратит бойню в Украине, а Грузии вернет то, что Россия в свое время у нас оттяпала военным путем?

Не знаю!

Опять я ничего не знаю.

Хотя не могу поверить, что наши люди такие наивные, чтобы так думать, и чтобы не знать, кто такой Пригожин и какие нравы бытуют в его ЧВК.

Кстати, все тот же доморощенный поэт Нугзар после пригожинского фиаско родил втрое четверостишие. Смысл его таков: «Думал я, что ты герой. Но ты повар. Ты – пустой».

Тоже не совсем ясная формулировка; что, разве повара не могли быть героями?

Хорошо, что Пригожин не знает грузинский язык, а то очень бы обиделся...

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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