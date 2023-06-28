Пока Евгений Пригожин обустраивается в Беларуси, западный мир анализирует последствия устроенного им мятежа. Если в США считают Владимира Путина проигравшим войну у себя дома, то страны Восточной Европы всерьез озабочены передислокацией ЧВК «Вагнер» в Беларусь. То есть непосредственно на границу с НАТО.

Евгений Пригожин намеревался взять в плен министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом со ссылкой на разведданные стран Запада пишет влиятельное американское издание The Wall Street Journal. Согласно версии газеты, Пригожин планировал захватить высшее военное руководство России в ходе рейда на Ростов-на-Дону, но произошла утечка информации в ФСБ, и главе ЧВК «Вагнер» пришлось импровизировать и начать реализацию заговора раньше, чем планировалось.

При этом легкость, с которой силы «Вагнера» заняли Ростов-на-Дону, по мнению представителей западного разведсообщества, указывает на то, что в заговоре могли участвовать и отдельные командиры регулярной армии. По данным издания The New York Times, нынешние и бывшие официальные лица США уверены, что Пригожин не поднял бы мятеж, если бы не верил, что другие лица, находящиеся у власти, придут ему на помощь. Подозрения, в частности, пали на генерала Сергея Суровикина, который в самом начале мятежа с явной неохотой призывал Пригожина одуматься, а затем уже, после захвата вагнеровцами штаба Южного военного округа, продолжал находиться в здании штаба.

В Москве поспешили назвать подобные предположения информационными вбросами:

«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и т.д. Я думаю, что это один из таких примеров», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва сейчас пытается всеми способами уверить международное сообщество, что мятеж ЧВК «Вагнер» не расколол страну и политическое руководство полностью контролирует ситуацию. Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заверяет: мятеж Пригожина лишь укрепил позиции Владимира Путина:

«Люди, которые задают этот вопрос, явно нерусские, и они не понимают Россию. Потому что если бы понимали, то видели бы все совсем с другой стороны. Страна стала сильнее, и поддержка президента консолидировалась. Я думаю, это совершенно очевидно для всех, кто непредвзято анализирует Россию, а не у кого есть какая-то русофобская оптика. Они, конечно, разочарованы, и я думаю, что мы продолжим их разочаровывать еще больше».

Президент США с этой версией не согласен. Джо Байден считает, что Владимир Путин стал изгоем и проигрывает войны уже везде:

«…Он проигрывает войну дома, и он стал немного изгоем по всему миру. И это не только НАТО, это не только Европейский союз. Это Япония, знаете ли...»

В целом же геополитические визави Москвы не склонны верить в версии, тиражируемые Кремлем и прокремлевскими СМИ. По мнению польского лидера Анджея Дуды, возможная передислокация ЧВК «Вагнер» в Беларусь не должна остаться без реакции НАТО:

«Мы слышали о группе «Вагнер» в Беларуси и господине Пригожине в Беларуси. Это действительно серьезно и очень тревожно, и мы должны принять очень серьезные решения. Это требует очень, очень жесткого ответа НАТО».

С польским президентом согласен и его литовский коллега. Гитанас Науседа видит в появлении Пригожина в Минске признаки будущей нестабильности уже непосредственно на границах Восточной Европы:

«Если «Вагнер» разместит в Беларуси своих серийных убийц, все соседние страны столкнутся с еще большей угрозой нестабильности. В таких обстоятельствах сдерживание и передовая оборона являются главным приоритетом».

Оба президента прямо из Гааги, где прошла встреча лидеров стран НАТО, прибыли с необъявленным визитом в столицу Украины, подвергшейся новым ракетным атакам со стороны России. На этот раз особенно пострадал Краматорск. Ракета попала в дом в центре города, есть погибшие и десятки раненых. Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников сделать все, чтобы привлечь к ответственности российское руководство.

«Политическое и военное руководство Российской Федерации не должно уйти от правосудия в связи с тем, что оно якобы обладает неприкосновенностью как руководители государства. Они не руководители государства – это бандиты, захватившие контроль над государственными институтами России, и они безнаказанно обнаглели и начали терроризировать весь мир… Каждый такой теракт снова и снова доказывает нам и всему миру, что Россия после всего содеянного заслуживает только одного – поражения и трибунала, справедливых и законных судов над всеми русскими убийцами и террористами».

Но западные партнеры Киева, в отличие от Варшавы и Вильнюса, предпочитают не делать резких шагов. Равно как и жестко реагировать на возможную передислокацию ЧВК «Вагнер» в Беларусь. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в частности, заявил, что пока рано рассуждать о последствиях переброски «вагнеровцев», но подчеркнул, что альянс готов защитить себя от любых угроз:

«Я думаю, что еще слишком рано делать какие-либо окончательные выводы о долгосрочных последствиях, в том числе для НАТО. Но что мы можем сказать, так это то, что мы, конечно, внимательно следим за развитием событий, и мы уже повысили нашу готовность и наше военное присутствие в восточной части альянса. Мы будем принимать дальнейшие решения по дальнейшему укреплению нашей коллективной обороны за счет увеличения числа сил высокой готовности и расширения возможностей для обеспечения более надежного сдерживания и защиты всего альянса».

Так или иначе, опасения восточноевропейских лидеров относительно пребывания ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси понятны. И это не только опасность вовлечения Минска в войну против Украины. Но и угроза провокаций на границе с той же Польшей. А это, считают наблюдатели, грозит перерастанием российско-украинского конфликта в реальное столкновение с НАТО. И в этом случае статус частной военной компании вряд ли убережет стороны от casus belli.

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