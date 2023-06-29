Россия прилагает усилия для восстановления железнодорожного сообщения с Арменией через Абхазию. Это заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой нешуточно взбодрило политическое поле Грузии. Оппоненты призывали власти дезавуировать любую возможность начала работ в этом направлении. Представители «Грузинской мечты» поспешили заверить общество в бесперспективности таких начинаний.

Россия работает над восстановлением железнодорожного сообщения с Арменией через Абхазию, заявила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы прилагаем все усилия для реализации той масштабной дорожной карты, которая намечена. Она включает и подписанные документы на уровне глав государств, и соответствующие комиссии под эгидой правительств наших стран. В ежедневном режиме делается все, чтобы это реализовалось», – был ответ на вопрос журналиста из Армении.

Предварительная подготовка по этому вопросу ведется давно через подконтрольные Кремлю СМИ. В начале мая президент российской Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил о необходимости начала железнодорожного транзита через территорию самопровозглашенной республики Абхазия.

Вчера российское государственное информационное агентство РИА Новости под броским заголовком «Грузия выбирает Россию и свое будущее» опубликовало объемную статью, целиком посвященную российско-грузинским отношениям. Вот цитата из материала:

«Всего месяц назад мы обсуждали эпохальный проект по смычке железнодорожной ветки Решт – Астара, которая фактически создает прямой транспортный коридор из России сквозь Иран до индийского порта Мумбай. Тогда мы вскользь упомянули и потенциал грузинского направления. Конец июня показал, что наши дипломаты и энергетики свой хлеб едят вовсе не зря, и, судя по динамике изменения импорта энергоресурсов, можно с осторожностью ожидать разморозки и других межгосударственных проектов. Критически важных не только для России, но и чрезвычайно выгодных для Грузии и региона в целом».

В оппозиции считают, что участившиеся заявления российской стороны свидетельствуют о скрытых переговорах с властями Грузии. Депутат Роман Гоциридзе предложил «Грузинской мечте» снять все подозрения по этому вопросу.

«Захарова озвучила официальную позицию России, и отмолчаться по этому вопросу у правительства Грузии не получится. Необходимо незамедлительное заявление, что ничего подобного нет и не планируется. Эта дорога однозначно усилит военный потенциал России, позволив ей наладить прямое сообщение с авторитарными режимами. Реализация этого проекта будет являться поддержкой агрессивных планов России», – заявил политик.

Реакции правительства на заявление Захаровой не последовало. Единственный комментарий прозвучал из уст главы комитета по правам человека Алуды Гудушаури:

«Неинтересно, что сказала там Захарова, у нашего государства есть четкая позиция по этому вопросу, которую мы зафиксировали на всех международных платформах. Мы будем и дальше предпринимать шаги, которые соответствуют интересам Грузии».

Расплывчатость формулировки парламентария лишь усилила подозрения оппозиции. По мнению депутата «Нацдвижения» Тины Бокучава, власть собирается пойти на восстановление железнодорожного сообщения даже ценой потери репутации.

«Убеждена, они – «Грузинская мечта» – сами упрашивают Путина восстановить сообщение. Естественно, «Мечта» готова заплатить высокую политическую цену ради интересов Путина, для которого сейчас очень важно искать альтернативные транспортные маршруты в условиях изоляции. Убеждена, что власть решится на политические жертвы, так как ведет подготовку к фальсификации выборов, что позволит удержать эту власть», – сказала Бокучава.

Политолог Паата Закареишвили не согласен с этими доводами, считая, что «Грузинская мечта» не будет стрелять себе в ногу перед выборами. Учитывая тот факт, что участок железной дороги от Очамчире до Зугдиди существует лишь на карте, даже если стороны и придут к единому знаменателю, на восстановление маршрута уйдет сотни миллионов долларов и не менее двух лет. В нынешних условиях это сводит к минимуму ведение переговоров по этому вопросу, говорит эксперт.

«Когда Россию в 2011 году принимали в ВТО, с Грузией был подписан договор об открытии границ и создании транспортных коридоров через Абхазию и Южную Осетию, так что договор существует. Другое дело – его реализация. Документ был подписан за спиной абхазской стороны, и они до сих пор возмущены этим фактом, так что, когда речь заходит о его реализации, они требуют своего участия в качестве третьей стороны. Если грузинская власть допустит это, будет большой скандал, и оппозиция получит дополнительные рычаги давления. Думаю (в канун выборов), такая головная боль «Грузинской мечте» ни к чему. Если бы они хотели открыть сообщение, то есть автомобильная дорога, но они ничего не предприняли в этом направлении», – заявил политолог.

В оппозиции не собираются снимать вопрос с повестки. Завтра, 30 июня, премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступит перед парламентом с годовым отчетом. Слушания премьер-министра пройдут в режиме вопросов и ответов, и, по всей видимости, оппозиция не упустит шанса поставить главу кабмина в неудобное положение.

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