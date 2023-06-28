РИА Новости: «Грузия выбирает Россию и свое будущее»

Российское государственное информационное агентство РИА Новости публикует очередную статью о российско-грузинских отношениях. Заголовок материала – «Грузия выбирает Россию и свое будущее».
Автор статьи, в частности, указывает на статистику, согласно которой Грузия по итогам первого квартала 2023 года увеличила закупки сжиженного природного газа в России на 275%. Общий импорт товаров из России, согласно статистике, превысил 467 млн долларов (+48%).
РИА Новости отмечает, что Грузия «наотрез отказалась вводить какие-либо экономические санкции против России».
«Это вызвало немалый политический скандал, в ходе которого Киев прямо обвинял Тбилиси в предательстве: мол, мы за вас в 2008 году открыто воевали и поддерживали», – говорится в статье.
Российское издание указывает, что грузинский парламент «фактически проигнорировал все русофобские выпады президента Зурабишвили и не стал даже препятствовать возобновлению прямого авиасообщения, которое было запущено по личной инициативе Владимира Путина».
В статье говорится и о том, что мэр Тбилиси Каха Каладзе, «не один год» выступавший за киевское «Динамо», заявил, что «будет исходить из интересов своих сограждан».
Автор статьи не исключает, что Россия и Грузия будут сотрудничать и по межгосударственным проектам, упомянув при этом железнодорожный проект, который может связать Россию через Иран с Индией.
«Учитывая весьма неоднозначные отношения Москвы и Тбилиси, тем более приятно наблюдать: пусть не дружба, но здоровый прагматизм приносит гораздо больше пользы, чем самоубийственные прыжки в санкционную яму и разрыв торговых отношений. Казалось бы, при чем тут Евросоюз», – говорится в статье.
Ранее в Москве заявили, что РФ заинтересована в железнодорожном транзите через Грузию по «территории Абхазии».
Отметим, что российские государственные СМИ довольно часто хвалят правительство Грузии, критикуя при этом оппозицию и президента страны Саломе Зурабишвили.
- 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Грузинские авиационные власти уже выдали разрешение на выполнение полетов авиакомпании «Азимут», которая начала полеты между Москвой и Тбилиси с 19 мая, и Georgian Airways, начавшей полеты с 20 мая.
- Путин заявил, что возобновление авиасообщения с Грузией и отмена виз для граждан этой страны - это его решение для поддержки бизнеса и граждан, но реакция в Тбилиси на эти шаги его поразила.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
- Евросоюз и США критикуют Грузию за сближение с Россией. В Брюсселе, в частности, говорят, что соблюдение Грузией внешней политики и политики безопасности ЕС упало с 44% в 2022 году до 31% в текущем году.
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