Российское государственное информационное агентство РИА Новости публикует очередную статью о российско-грузинских отношениях. Заголовок материала – «Грузия выбирает Россию и свое будущее».

Автор статьи, в частности, указывает на статистику, согласно которой Грузия по итогам первого квартала 2023 года увеличила закупки сжиженного природного газа в России на 275%. Общий импорт товаров из России, согласно статистике, превысил 467 млн долларов (+48%).

РИА Новости отмечает, что Грузия «наотрез отказалась вводить какие-либо экономические санкции против России».

«Это вызвало немалый политический скандал, в ходе которого Киев прямо обвинял Тбилиси в предательстве: мол, мы за вас в 2008 году открыто воевали и поддерживали», – говорится в статье.

Российское издание указывает, что грузинский парламент «фактически проигнорировал все русофобские выпады президента Зурабишвили и не стал даже препятствовать возобновлению прямого авиасообщения, которое было запущено по личной инициативе Владимира Путина».

В статье говорится и о том, что мэр Тбилиси Каха Каладзе, «не один год» выступавший за киевское «Динамо», заявил, что «будет исходить из интересов своих сограждан».

Автор статьи не исключает, что Россия и Грузия будут сотрудничать и по межгосударственным проектам, упомянув при этом железнодорожный проект, который может связать Россию через Иран с Индией.

«Учитывая весьма неоднозначные отношения Москвы и Тбилиси, тем более приятно наблюдать: пусть не дружба, но здоровый прагматизм приносит гораздо больше пользы, чем самоубийственные прыжки в санкционную яму и разрыв торговых отношений. Казалось бы, при чем тут Евросоюз», – говорится в статье.

Ранее в Москве заявили, что РФ заинтересована в железнодорожном транзите через Грузию по «территории Абхазии».

Отметим, что российские государственные СМИ довольно часто хвалят правительство Грузии, критикуя при этом оппозицию и президента страны Саломе Зурабишвили.