«Грузинская мечта» больше не является членом Партии европейских социалистов

Партия европейских социалистов (PES) единогласно приняла решение исключить из своих рядов «Грузинскую мечту», пишет SOVA.

На собрании председателей PES 29 июня обсуждалось развивающиеся в Грузии события, участники встречи в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с политическими позициями «Грузинской мечты» и публичными заявлениями лидеров партии. Члены Партии европейских социалистов сошлись на том, что действия членов «Грузинской мечты» выходят за рамки ценностей PES:

«В связи с этим лидеры PES предложили председателям партии немедленно разорвать все отношения с «Грузинской мечтой». Члены PES единогласно одобрили это решение», - говорится в заявлении партии.