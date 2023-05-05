Премьер-министра Ираклия Гарибашвили услышали европейские партнеры. Партия европейских социалистов, представляющая вторую по величине фракцию в Европарламенте, решила рассмотреть статус «Грузинской мечты» в их политической семье. И все – из-за участия Гарибашвили в конференции ультраконсерваторов в Венгрии и сделанных там заявлений.

О своей давней и тайной обиде на европейское семейство социалистов заговорили сегодня вслух в «Грузинской мечте».

Мы пересмотрим с ними партнерство, возмущался лидер фракции партии власти Мамука Мдинарадзе, комментируя заявление Партии европейских социалистов (PES), второй по величине фракции в европарламенте «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».

«Действия премьер-министра Гарибашвили неприемлемы и ставят его вне ценностей нашей политической семьи. PES уже решила оценить статус «Грузинской мечты» в партии на ближайшем заседании руководства», – цитируются слова вице-президента PES Кэти Пир в заявлении партии.

Как выясняется, в партии, в которой «Грузинская мечта» имеет статус члена-наблюдателя, давно обеспокоены заявлениями и действиями премьер-министра Ираклия Гарибашвили. На прошлой неделе там открыто сказали, что не приветствуют его участие на форуме в Будапеште, «где он будет защищать консервативные ценности и разделять позиции с Виктором Орбаном».

Из слов депутата Мамуки Мдинарадзе следует, что в «Грузинской мечте» с европейским политическим семейством социалистов не согласны не только в подходе к вопросу верности традиционным семейным ценностям. В «Грузинской мечте» обижены на европейских социалистов из-за того, что те подписали резолюцию европарламента, в которой говорится об освобождении бывшего президента, заключенного Михаила Саакашвили, а также о санкциях в отношении Бидзины Иванишвили. Что ж за семья это тогда, следует из слов Мамуки Мдинарадзе:

«Если они в традиционных, национальных ценностях видят российскую и антизападную риторику, тогда нам следует более серьезно поговорить о том, что они до этого о нас говорили. Претензии у нас по поводу того, что какой-то член твоей политической семьи требует освобождения криминала (Саакашвили) и наказания человека (Иванишвили), который не предал родину и который и без того уже наказан».

Мдинарадзе, по всей вероятности, имел в виду то, что Бидзина Иванишвили не может получить свои деньги из швейцарского банка якобы из-за отказа грузинских властей от участия в войне и открытия второго фронта.

Сам Ираклий Гарибашвили по этому вопросу комментариев не делал, но от своих однопартийцев второй день получает комплименты как «достойный премьер достойной страны».

С чем в корне не согласны оппоненты, говорит беспартийный депутат Хатия Деканоидзе:

«От Ираклия Гарибашвили ничего другого я не ждала. Это человек, который отличается своими гомофобными заявлениями. Он доказал, что не знает на самом деле, что такое истинный консерватизм, он смешивает все в одном – патриотизм, консерватизм и российские нарративы».

Как этот конфликт может отразиться на европейских перспективах Грузии – по этому вопросу мнения разделились. Депутат «Лело» Анна Нацвлишвили считает, что весь этот скандал больше вредит личному имиджу Гарибашвили и «Грузинской мечты»:

«Грузинская мечта» эту политическую семью использовала для продвижения не интересов страны, а личных партийных целей. Если ее отчислят, думаю, это нанесет вред стране. Очень цинично у Гарибашвили получилось: ратовал там за святость семьи, а в то же время глубоко оскорбил свою политическую семью».

Другая часть оппозиционеров обеспокоена, что это повлияет и на предоставление статуса кандидата на вхождение в ЕС, говорит депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Это уже означает изоляцию, социалисты – одно из крупнейших объединений в Европарламенте. Если «Грузинскую мечту» исключат и она примкнет к каким-то группам сторонников идей Путина, это будет очень тяжелая картина».

Наблюдателей настораживает то, что власть делает шаги, которые отдаляют ее от европейских ценностей, а не сближают, тем более в выполнении 12 пунктов, необходимых для получения Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС. О том, что европейским социалистам давно надо было пересмотреть партнерство с «Грузинской мечтой», написала своим коллегам в Европарламенте депутат из Европейской народной партии (EPP) Мириам Лексманн.

«"Грузинский кошмар" работает против наших ценностей и против евроатлантических устремлений грузинского народа», – пишет Лексманн в twitter.

«Грузинская мечта» может лишиться статуса наблюдателя в Партии европейских социалистов уже в июне текущего года.

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