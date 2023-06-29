На сегодняшнем заседании кабинета министров Абхазии были приняты постановления по 14 вопросам повестки дня. А после этого и журналистам была предоставлена возможность задать вопросы, на которые отвечал председатель управления государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава.

Сегодня на заседании кабинета министров Абхазии первым вопросом рассматривалось повышение заработной платы основным категориям работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки и культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2023 году. Кстати, перед началом заседания обрадовавшиеся после знакомства с повесткой дня представители государственных СМИ огорчились, узнав, что они в данный перечень не входят... После доклада по этому вопросу вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, премьер-министр Александр Анкваб, который вел заседание, задал ему уточняющий вопрос:

«Это с учетом замечаний, которые мы получили от казначейства Российской Федерации? Да? Замечаний коллег, которые нам помогают в работе? Владимир Валериевич, так?

– Именно так. После проведенных контрольных мероприятий очень обширный и масштабный план по устранению допущенных недостатков мы реализуем до сегодняшнего дня. Откровенно говоря, все об этом прекрасно знают, там сложно идет работа по оптимизации, по достижению этих целей. С 2023 года по 2025 год доля абхазской стороны в софинансировании будет расти, поэтому я призываю всех, кто задействован в реализации этого постановления, очень внимательно и предметно следить за штатной численностью, за бюджетной сетью расходов на ее содержание. Это очень важно. Средства никто забирать не будет, но неправомерность выплат влечет за собой уменьшение собственных государственных средств, которые очень нужны и на другие цели в этой же сфере.

– К сведению коллег. Лишний раз освежите в памяти актуальную тему, за которую в итоге придется отвечать и Минфину, и всем вам по ведомствам. Мы это называли понятными словами. Это не просто совмещение должностей, в итоге это хищение средств. И нельзя, когда главврач получает в месяц девяносто тысяч рублей, а нянечка, как мы называем в обиходе, – пять. Наверное, совсем несправедливо. Если вспомните ковидную историю, то рядом с активнейшей работой сверх возможностей наших врачей была и критика больных, их родственников, представителей общественности, что вот это самое низовое звено было плохо обеспечено деньгами. Так, Владимир Валериевич, или я что-то перепутал после ковида?

– Да, на это обращали внимание.

– Вот такая диспропорция существует. Вот тут первый зампрокурора присутствует, это прямая дорога к нему. В итоге так и будет, если мы не остановим эту практику. Плохую практику. У нас же есть данные банковские, Владимир Валериевич. Там же видно, какие бюджетники пофамильно, и я в том числе, и все сидящие здесь бюджетники в этом перечне, и сколько у нас карт. Какие мы держатели карт бюджетных. Шесть карт, семь карт, восемь карт. Есть рекорды даже – девять. Это означает, что то или иное лицо, при всем уважении, получает девять бюджетных зарплат. Я правильно выражаюсь, Владимир Валериевич?

– Именно. При этом одновременно работая в разных районах.

– В разных районах. От Гагры до Гала. Это как можно успеть?»

Среди принятых постановлений кабмина, кроме этого, было также о сроках по составлению законов о республиканском бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на 2024 год. Министерство экономики Абхазии должно до 15 июля разработать и представить на утверждение Индикативный план социально-экономического развития страны на следующий год. На основе показателей этого плана Министерство финансов должно разработать параметры и проектировки основных показателей республиканского бюджета и представить проект закона в кабинет министров до 1 октября.

Когда обсуждение вопросов повестки дня закончилось, Александр Анкваб предложил: если у членов правительства вопросов нет, задавать их журналистам. Получилась маленькая пресс-конференция председателя управления государственным имуществом и приватизации Беслана Кубрава. Журналистов интересовала, в частности, судьба пансионата «Самшитовая роща». Кубрава отметил, что, согласно принятому решению кабмина, пансионат перешел в управление от возглавляемого им ведомства в управление СГБ Абхазии. Пункта о смене арендатора в постановлении нет, но определять его теперь вправе названная служба.

Журналисты также задали вопрос, состоялся ли конкурс по приватизации дома отдыха «Псоу». Напомним, что на заседании кабмина в конце апреля активное обсуждение вызвал вопрос «Об установлении условий приватизации имущественного комплекса дома отдыха «Псоу», расположенного в поселке городского типа Цандрипш Гагрского района. Кубрава рассказал, что в 2016 году был проведен конкурс между двумя соискателями на приватизацию этого комплекса, оцененного тогда в 61 миллион рублей. Но победитель не выполнил условия и не выплатил необходимую сумму, тогда объект был сдан через некоторое время ему в аренду. Это не устроило проигравшего. Он обратился в Арбитражный суд, и тот постановил, чтобы госкомитет провел новый конкурс. Теперь оценочная комиссия установила стартовую цену в 150 миллионов рублей. Но премьер-министр Александр Анкваб, который вел то заседание, высказал мнение, что это явно заниженная цифра, и предложил установить стартовую цену в 500 миллионов рублей. Кабмин согласился с ним… Сегодня Кубрава сообщил, что была назначена дата конкурса, но заявок не поступило. Теперь надо принимать какое-то новое решение. Анкваб сегодня сказал:

«Главная мысль, знаете какая? Очень простая – забесплатно такие объекты никто никому не должен отдавать. 10 минут езды от границы с Российской Федерацией. И что, за рубль, за два рубля?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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