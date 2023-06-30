Премьер: Грузия – одна из самых быстроразвивающихся экономик в мире

Правительство смогло сделать Грузию одной из самых быстроразвивающихся экономик в мире, заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили, представляя в парламенте ежегодный отчет о выполнении правительственной программы.
Он, в частности, озвучил данные, опубликованные сегодня Национальной службой статистики, согласно которым рост ВВП Грузии в январе-мае текущего года составил 7.5%.
Гарибашвили говорит, что с учетом войны в Украине главная забота властей состоит в спасении страны, защите интересов народа и сохранении сильного экономического развития.
Отметим, что после спада, вызванного пандемией коронавируса (–6.8% в 2020 году), в 2021 году рост ВВП Грузии составил 10.5%, а в 2022 году 10.1%.
По информации МВФ, самый высокий экономический рост в 2022 году был в Гайане, составив 62.3%. Всего двузначный рост в прошлом году был зафиксирован в 13 странах.
- Гайана 62.3%
- Сент-Люсия 14.9%
- Фиджи 14.5%
- Армения 12.6%
- Мальдивы 12.3%
- Ирландия 12%
- Белиз 11.4%
- Нигер 11.1%
- Багамские Острова 11%
- Кабо-Верде 10.5%
- Грузия 10.1%
- Барбадос 10%
- Панама 10%
Ранее международные организации и эксперты указывали, что высокий рост экономики Грузии в 2022 году был обусловлен возросшей миграцией из России.
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