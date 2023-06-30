Премьер: Грузия – одна из самых быстроразвивающихся экономик в мире

Правительство смогло сделать Грузию одной из самых быстроразвивающихся экономик в мире, заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили, представляя в парламенте ежегодный отчет о выполнении правительственной программы.

Он, в частности, озвучил данные, опубликованные сегодня Национальной службой статистики, согласно которым рост ВВП Грузии в январе-мае текущего года составил 7.5%.

Гарибашвили говорит, что с учетом войны в Украине главная забота властей состоит в спасении страны, защите интересов народа и сохранении сильного экономического развития.

Отметим, что после спада, вызванного пандемией коронавируса (–6.8% в 2020 году), в 2021 году рост ВВП Грузии составил 10.5%, а в 2022 году 10.1%.

По информации МВФ, самый высокий экономический рост в 2022 году был в Гайане, составив 62.3%. Всего двузначный рост в прошлом году был зафиксирован в 13 странах.

Гайана 62.3%

Сент-Люсия 14.9%

Фиджи 14.5%

Армения 12.6%

Мальдивы 12.3%

Ирландия 12%

Белиз 11.4%

Нигер 11.1%

Багамские Острова 11%

Кабо-Верде 10.5%

Грузия 10.1%

Барбадос 10%

Панама 10%

Ранее международные организации и эксперты указывали, что высокий рост экономики Грузии в 2022 году был обусловлен возросшей миграцией из России.